Potsdam

Mike Schubert würde gern eingreifen – macht es aber doch nicht. Dass der erhoffte Rückhalt des Landes ausbleibt: geschenkt. Schubert bräuchte das Land nicht.

Vielleicht kam dem Oberbürgermeister ja der Gedanke, nicht genau diejenigen zur Begründung heranzuziehen, die sich regelkonform verhalten und brav dem Gesundheitsamt Bescheid geben, dass Tante Erna zum Kaffee vorbeikommen will. Allen ist klar, dass es deutlich mehr und deutlich problematischere Partys geben wird, als das Amt weiß. Die gab es auch während der ersten Welle und es wird sie gegen jede Vernunft weiter geben.

Ein früherer Lockdown aber würde diejenigen bestrafen, die versuchen, alles richtig zu machen, und den vielen Betrieben, die von den Schließungen betroffen sein werden, obwohl auch sie alles versucht haben, um die Pandemie einzudämmen, einen Bärendienst erweisen und sie zwei weitere Tage an wichtigen Einnahmen kosten. Getroffen wären in jedem Fall nur die, die sich auch jetzt an Regeln halten. Der Rest macht eh, was er will.

Von Saskia Kirf