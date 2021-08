Potsdam

Autos und Fahrräder sollen in Potsdam gleichgestellt werden – zumindest was das Parken angeht. Der Entwurf für eine neue Stellplatzsatzung sieht vor, dass künftig deutlich mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder zur Pflicht werden. Auch an Lastenräder ist gedacht – jeder achte neue Stellplatz soll für große Räder in Sonderformen geschaffen werden.

Mehr Rad-Stellplätze helfen allen Potsdamern

Die Stadt ist voller Autos, das weiß jeder. Aber auch die Zahl der Fahrradfahrer nimmt stetig zu. Sogar an Fahrradampeln herrscht mittlerweile in Stoßzeiten Stau. Und wenn die Räder abgestellt werden, herrscht mancherorts der gleiche Frust wie beim Autofahrer: Wo kann ich das Rad möglichst sicher und möglichst nah an meinem Ziel anschließen?

Auch an Lastenräder wird jetzt verstärkt gedacht. Quelle: Julius Frick

Der Entwurf für die neue Stellplatzsatzung schafft hier klare Entlastung. Die Erhöhung der Fahrradstellplätze ist keine Drangsalierung von Autofahrern, sondern Anerkennung der Verkehrsentwicklung in der Stadt. Wer gar kein Fahrrad fährt, sich aber dennoch über die zusätzlichen Fahrradstellplätze ärgert, dem sei gesagt: Wenn deren Zahl steigt, wird auch das „wilde Parken“ an Hauswänden und auf Gehwegen abnehmen. Das machen die meisten Radfahrer nämlich ungern, weil sie doch ihr Fahrzeug genauso lieben wie andere ihr Auto. Und wenn man es an einem Stahlbügel anschließen kann, ist das immer die erste Wahl.

Klar ist, dass sich ein Hauseigentümer spätestens bei einer Umnutzung seiner Immobilie – denn dann erlischt der Bestandsschutz – fragen muss, wo die zusätzlichen Fahrradhalter hinkommen sollen. Eine mögliche Lösung findet sich in der Satzung: Bei den Auto-Parkplätzen sinkt die Mindestzahl vielerorts, sodass Hauseigentümer einen Stellplatz „opfern“ könnten. Wahr ist nämlich auch, dass Lastenräder hier schon Autos ersetzt haben.

Von Peter Degener