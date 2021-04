Potsdam

Eine frohe Osterbotschaft ist das kaum: Mit dem propagierten bunten sozialen Mix in Krampnitz wird es – zumindest vorerst einmal – wohl nichts. Erst sobald mehr als 5000 Einwohner da sind und eine neue Tramlinie Richtung Norden verkehrt, könnte es auch mit der Förderung des Landes für Wohnungen für den schmalen Geldbeutel etwas werden.

Krampnitz – ein Quartier, wo sich fast ausschließlich Herr Besserverdiener und Frau Mittelklasse „Guten Tag“ sagen? Der soziale Glanz des Vorzeigeviertels in spe verliert da etwas an Strahlkraft.

Krampnitz-Planung: Es knirscht an vielen Stellen

Auch sonst knirscht es: Klagewillige Anwohner, die gegen die geplante Tramtrasse Sturm laufen. Immerhin sechs Bebauungspläne, die das Land vorerst auf Eis gelegt hat. Und dann die Hauptfrage: Warum schafft es die Stadt nicht, endlich das notwendige Verkehrskonzept vorzulegen?

In dem schlüssig dargelegt wird, wie Tausende von Neu-Krampnitzern unterwegs sein sollen, ohne dass die B2 zur Mega-Staufalle wird. Weshalb tut man sich so schwer damit, die fälligen „Hausaufgaben“ zu machen? Denn eines ist klar: So lange man hier dem Land nichts präsentieren kann, wird es nur grünes Licht für ein Krampnitz im Kleinformat geben.

Von Ildiko Röd