Potsdam

Was für ein Kuddelmuddel! Monatelang haben sich Schülerinnen und Schüler auf ihre Abiturprüfungen vorbereitet, dann müssen einige von ihnen plötzlich coronabedingt in Quarantäne, Prüfungstermine drohen nach hinten zu rutschen, die Schüler bangen um Fristen und ihre Nerven.

Alle rödeln, nur das Bildungsministerium nicht

Alles rödelt: Betroffene Schulen setzen Hygienekonzepte um und bieten im Notfall individuelle Nachschreibetermine an. Die Stadt Potsdam und das Gesundheitsamt intervenieren, alle negativ getesteten Schüler dürfen nun doch an den Prüfungen teilnehmen. Also Ende gut, alles gut? Mitnichten!

Denn wer bei alledem schweigt und außer Paragrafen nicht viel zu sagen hat, ist mal wieder das Brandenburger Bildungsministerium. Dort, wo nach einem Jahr Pandemie endlich sinnvolle Antworten und Lösungen herkommen sollten, hüllt man sich in diplomatische Phrasen. Einmal zu viel!

Von Sarah Kugler