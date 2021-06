Babelsberg

Die Medienstadt-Investoren Friedhelm Schatz und Jan Kretzschmar von der KW Development werben für einen über 60 Meter hohen Turmbau an der Großbeerenstraße und konnten den weltweit bekannten Architekten Daniel Libeskind dafür gewinnen. Doch was bringt ein solches Projekt der Stadt tatsächlich?

In die Medienstadt lockt nicht Libeskind, sondern der Name „Babelsberg“

Der Druck auf Potsdam ist groß. Es fehlt Fläche für viele Dinge und auch in der Verwaltung will man verdichten, wo nichts dagegen spricht. Das Stern-Center bekommt deshalb Hochhäuser, Krampnitz auch. Warum sollte nicht in Babelsberg ein hoher Turm entstehen, noch dazu von Daniel Libeskind gebaut? Womöglich wartet ein neues architektonisches Wahrzeichen auf Potsdam! Doch braucht es einen berühmten Architekten, um internationale Firmen in die Medienstadt zu holen, wie die Investoren behaupten?

Hierher lockt der Name Babelsberg, das Know-How der Studios, das Netzwerk existierender Institutionen von der Ufa bis zum HPI. Zugegeben: Gewerbeflächen benötigt Potsdam und immerhin ist von der KW Development und Friedhelm Schatz gute und interessante Architektur zu erwarten. Dennoch: Hier profitiert allein der Bauherr durch doppelte Geschossfläche. 300 Millionen Euro soll der Turm kosten – wie viele Millionen Euro Wertsteigerung den Investoren ein Turm wohl bringt? Doch anders als bei Hochhäusern zum Wohnen kann die Stadt bei Gewerbebauten nichts von dieser Wertsteigerung abschöpfen.

Von Peter Degener