Potsdam

Unsinnige Luftverschmutzung, Lärm, Müll, ein Schock für wilde und Haustiere, für Alte und Kinder, Waldbrandgefahr und der geltende Klimanotstand in Potsdam – es gibt eine ganze Reihe von Gründen gegen Feuerwerke. Wenn sie dann in die Luft gejagt werden, um das Publikum auf dieselbetriebenen Schiffen in sonst ruhigen Gewässern zu bespaßen, wirkt der Plan von „ Havel in Flammen“ gleich doppelt dekadent. Und dass auch noch eine Pandemie herrscht, die ein enges Korsett an Regeln um die Feuer-, pardon, Feierwilligen schnürt, sollte auch dem letzten Fan von Raketen und Lichtschauern den Spaß an der Sache nehmen. Natürlich muss die Weiße Flotte als großes Unternehmen in unserer Stadt finanziell auf einen grünen Zweig kommen. Aber dass die Berliner Kollegen die mehr als 50-jährige Tradition des Feuerwerkskorsos in diesem Jahr unterbrechen wollten, hätte ein deutliches Zeichen sein müssen. Sogar die Schlössernacht verzichtet längst aufs Feuerwerk und setzt auf Lichteffekte – die sehen nämlich auch toll aus und sind umweltfreundlicher.

Von Saskia Kirf