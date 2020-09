Potsdam

Ich habe lange Jahre kein Geld ausgegeben für das Silvesterfeuerwerk, weil mir das Geld zu schade war. Aber immer habe ich begeistert zugeschaut. Zum Jahrtausendwechsel habe ich Florenz in Flammen bewundert und rund zehn Jahre später auf dem Hradschin in Prag bei 30 Grad minus die Moldau-Metropole im Lichte eines flächendeckenden Feuerwerks betrachtet. Immer waren fröhliche und staunende Menschen um mich. In Corona-Zeiten sind die Menschen nur noch selten als Gruppen unterwegs, und die Stimmung ist eher flau. Da kann ein Feuerwerk zur See aus sicherer Entfernung doch nur gute Laune machen! Klar, da kommt Feinstaub in die Luft. Aber auf den Straßen dieser Stadt entsteht viel mehr davon – und keiner verbietet den Verkehr auch nur für eine Stunde. Während es vergangenes Jahr gefühlt an jedem Wochenende irgendwo in der Stadt krachte und ich leider nie sehen konnte, wie und wo, ist das dieses Jahr extrem selten passiert. Ich bin scharf auf Feuerwerk, meine Kinder sind es auch. Mögen die Spiele beginnen! Sie dauern doch nur neun Minuten.

Von Rainer Schüler