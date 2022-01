Potsdam

Potsdam ist hart an der Kippe, ein Corona-Hochinzidenzgebiet zu werden. Viele Familien wissen nicht, wie sie organisationsmäßig durch die nächste Zeit kommen sollen. Doch nicht nur jetzt, auch noch lange Zeit in der Zukunft werden die Auswirkungen von Corona zu spüren sein. Man muss sich nur einmal in der Innenstadt umsehen: Laden-Leerstände, wohin man blickt. Und der Gastronomie geht es mit 2 G-plus an den Kragen. Über die längerfristigen Auswirkungen auf die Stadtkasse mag man gar nicht mehr spekulieren. Und was macht Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD)? Der will einen Grundsatzbeschluss zum „Forum der Demokratie“ an der Plantage durchdrücken.

Ein Thema, das den meisten Bürgerinnen und Bürgern momentan höchstwahrscheinlich mehr als egal ist. Fast scheint es, als habe der früher mit seinem Lokalkolorit punktende Rathauschef das Gespür für die wirklich akuten Probleme verloren. Besser wäre: Mehr hin zu den Menschen, als kurz mal die Welt retten wollen.

Von Ildiko Röd