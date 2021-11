Potsdam

Hab nur ich gerade ein Déjà-vu? Schlangen vor Impfstellen, keine Termine, unklare Prioritäten . . . Wir stecken doch mitten im nächsten Impf-Chaos, oder? War es zu Jahresanfang noch in Teilen mit fehlenden Strukturen zu entschuldigen, ist es doch jetzt ein Versagen des Gesundheitssystems.

Zu viele Impflinge auf einmal

Das zeigt sich erstens in falschen politischen Signalen. Diejenigen, die das Impfen kritisch sehen, mit Druck und Anreizen zu überzeugen und gleichzeitig alle anderen zum „Boostern“ zu schicken, ist nur mit idealer Vorarbeit zu stemmen.

Zentrale Terminvergabe fehlt

Das führt zu zweitens: Wo ist nach elf Monaten des Impfens das Termin-Management? Im Frühjahr waren die Hotlines überlastet – es war also abzusehen, dass es einen Ansturm auf die Auffrischungsimpfung geben muss. Das Buchungssystem für Impftermine in Potsdam zum Beispiel wurde stillgelegt, dabei hätte man es ausbauen (und Schwächen beseitigen) müssen. Wahrscheinlich verloren sich Stadt, Land und Kassenärztliche Vereinigung (KV) im Streit über Zuständigkeiten. Das System schloss mit den Impfzentren.

Unterdimensioniertes Angebot

Und nun haben wir – drittens – ein völlig unterdimensioniertes Impf-Angebot. Die Teams mit den terminfreien Angeboten werden überrannt. Die Polizei muss für Ordnung sorgen.

Wo bleibt die Reaktion? Stadt, Land und KV seien im Gespräch – so das Diplomatiedeutsch. Sprechen, beraten, Konzepte schmieden – das war im Sommer dran. Jetzt, heute, nächste Woche müssen Lösungen her, zur Not improvisierte nur für Potsdam. Sonst wird die Welle nicht gebrochen.

Von Alexander Engels