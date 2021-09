Babelsberg

Der Potsdamer Bauausschuss hat eine Vorentscheidung über das Projekt „Tower of Babelsberg“ getroffen. Auf Wunsch der Investoren Friedhelm Schatz und KW Development wird auf einen Architekturwettbewerb verzichtet und stattdessen der Vorentwurf des New Yorker Architekten Daniel Libeskind weiterentwickelt. Die Debatte dazu fand im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung am Dienstag statt.

Die Bürger haben keine Vorstellung, worüber geredet wird

Architektonische Großprojekte haben in Potsdam in der Regel einen Effekt: Sie werden heftig diskutiert. Das gescheiterte Niemeyer-Bad am Brauhausberg, das Digitalprojekt „Creative Village“ am Reichsbahnausbesserungswerk RAW und der Wiederaufbau der Garnisonkirche sind drei Beispiele.

So unterschiedlich diese Entwürfe sind, haben sie doch etwas gemeinsam: Zum einen wurden Sie für städtebaulich markante Punkte geplant, die weithin sichtbar sind. Vor allem aber hatte die Öffentlichkeit bei diesen Projekten von Beginn an eine Vorstellung, worüber überhaupt geredet wird. Es gab Simulationen oder wenigstens eine Skizze des Entwurfs, der die Vision sichtbar machte.

„Tower of Babelsberg“ unter Geheimhaltung

Der „Tower of Babelsberg“ dagegen steht unter Geheimhaltung. Außer den Investoren wissen allein Verwaltung und Fachpolitiker, worum es überhaupt geht. Während die Öffentlichkeit wartet, werden erste Vorentscheidungen getroffen. Nun sind die Investoren gefragt. Sie allein können den Entwurf von Daniel Libeskind öffentlich machen.

Es mag zwar zum Filmstandort Babelsberg passen, dass mit dem Rätselraten auch die Spannungskurve steigt. Doch die Dramaturgie sollte nicht überreizt werden. Man muss die Potsdamer als Publikum mitnehmen, damit es beim großen Finale des Libeskind-Drehbuchs nicht enttäuschte Gesichter gibt. Mit der Vorentscheidung des Bauausschusses ist der erste Akt bereits vorbei. Jetzt ist es Zeit für etwas „Foreshadowing“ auf die weitere Entwicklung Schließlich wollen die Investoren ihr Filetgrundstück mit Hilfe der Stadtpolitik versilbern.

Von Peter Degener