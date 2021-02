Kommentar zum Nuthewäldchen: Die Stadtverordneten sind jetzt in der Pflicht

Zentrum-Ost

Am Mittwochmorgen war es dann soweit: Im Waldstück zwischen Nuthestraße und Humboldtring ratterten die Kettensägen. Das kleine Wäldchen am Rande der Schnellstraße muss einem Immobilienprojekt weichen. Bis Ende des Monats sollen fast zwei Hektar Wald gefällt werden.

Die Empörung unter den Anwohnern und in den sozialen Netzwerken war groß. Für viele ist die Abholzung ein weiteres Stück Natur, das der Profitgier eines Immobilienspekulanten geopfert wird. Doch wirklich überraschend kommt die Rodung nicht. Das Bauvorhaben und die damit verbundene Abholzung des Wäldchens sind seit Jahren in der Diskussion. Bei den Planungen saßen auch die Naturschutzverbände mit am Tisch.

Potsdam braucht bezahlbaren Wohnraum – mit Betonung auf bezahlbar

Sicher, eine lebenswerte Stadt braucht Grünflächen. Dazu gehören nicht nur barocke Parks und Landschaftsgärten, sondern Orte, die der Natur gehören. Nicht umsonst wurde der Investor verpflichtet, nicht nur die abgeholzte Waldfläche an anderer Stelle aufzuforsten, sondern zusätzliche 7,5 Hektar Wald im gesamten Stadtgebiet nachzupflanzen.

Eine wachsende Stadt braucht aber auch bezahlbaren Wohnraum. Wenn der Investor beim Bau der Häuser das gleiche Tempo wie bei der Rodung des Wäldchens vorlegt, könnten die geplanten 230 Wohnungen den Potsdamer Wohnungsmarkt schon bald entlasten.

Damit es am Ende jedoch nicht wieder ein böses Erwachen gibt, ist es jetzt an der Zeit, sich für eine sozialverträgliche Umsetzung des Projekts stark zu machen. Die Stadtverordneten müssen dafür sorgen, dass hier das meiste für die Stadt und ihre Bürger raus springt, nicht für den Investor.

Von Feliks Todtmann