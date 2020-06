Die Vorarbeiten für die Koordinierungsstelle für Wohnungstausch in Potsdam waren so ungemein langwierig, dass man längst den Glauben daran verlieren wollte.

Nach der Verabschiedung des Wohnungspolitischen Konzeptes der Landeshauptstadt im Jahr 2015 und einem bekräftigenden Stadtverordnetenbeschluss im Herbst 2016 gab es eigentlich nur noch eine, freilich immer wieder neu gewandete Nachricht: Es verzögert sich erneut.

Allerdings war auch die Begründung jedesmal anders plausibel. Im Kern ging es immer darum, dass es so etwas noch nirgendwo in der Bundesrepublik gibt: Eine Kontaktstelle, die Senioren in zu großen Wohnungen und junge Familien mit Vergrößerungsbedarf so zueinander bringt, dass von einem Tausch alle Beteiligten etwas haben.

Die reine Zahl von 300 potenziellen Tauschinteressenten pro Jahr spricht ebenso für sich wie der über Jahre schon überaus angespannte Wohnungsmarkt der Landeshauptstadt. Es bleibt zu wünschen, dass die Koordinierungsstelle einschlägt wie erhofft.

Potsdam versucht sich an der sozialverträglichen Aktivierung ungenutzter Wohnraumreserven mit einem Modell, das von anderen Städten aufmerksam studiert würde, wenn es denn gelänge.

Von Volker Oelschläger