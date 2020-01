Ein starkes Signal

Potsdam

Das Frauenhaus am Luisenplatz mit seiner mehr als 20-jährigen Geschichte ist fest im kollektiven Gedächtnis der Landeshauptstadt verankert, obwohl es vor nunmehr fast neun Jahren aufgelöst wurde. Das allein lässt erahnen, was die Initiatorinnen eines „Hauses der Frauen“ am Alten Markt meinen, wenn sie Frauen in der Mitte der Stadt „sichtbar“ machen wollen.

Der Umzug des Frauenkultur- und Bildungszentrums in das Kulturviertel Schiffbauergasse war 2011 eine akzeptable Lösung, um den Betrieb der Einrichtung nach dem Verkauf der städtischen Immobilie am Luisenplatz überhaupt zu sichern. Doch weder gibt es dort ein Laufpublikum wie in der Stadtmitte, noch sind die Raumverhältnisse optimal.

Hinzu aber käme mit dem Rückzug in die Innenstadt das starke Signal, das von einem Haus der Frauen in dem eigentlichen politischen und kulturellen Zentrum der Landeshauptstadt ausginge. Für die Konkurrenz ist das eine schlechte Nachricht.

>>> Frauen wollen zurück in die Stadtmitte

Von Volker Oelschläger