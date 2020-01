Sie haben miteinander geredet

Am Freitag laufen endlich die neuen Folgen von „Babylon Berlin“ an, wenn auch zunächst nur im Pay-TV. Lohnt sich das? Und wie geht es mit Hauptkommissar Gereon Rath und seiner Assistentin Charlotte Ritter weiter? Die MAZ konnte vorab in die dritte Staffel schauen, die diesmal auch in Potsdam spielt.