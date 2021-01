Potsdam

Es ist ein Kreuz mit den Corona-Verordnungen. Die neueste Auflage – für Gebiete mit starkem Infektionsgeschehen gilt eine eingeschränkte Bewegungsfreiheit, Treffen sind nur noch mit einer Person erlaubt – birgt die Gefahr, auch noch die Vernünftigsten zu verschrecken.

Die Inzidenz ist einfach zu hoch

Dabei ist stets klar: Die Zahlen müssen runter, auch 200 Infektionen pro 100 000 Menschen sind viel zu viel. Doch die aktuellen Maßgaben wirken willkürlich. Die Angehörigen aus Potsdam-Mittelmark, die Freunde im Havelland, dürfen nach Potsdam, andersrum ist die Einfahrt aber verboten? Was ist an der 15-Kilometer-Grenze anders als in einem, fünf oder acht Kilometern?

Warum traut sich niemand an die Wirtschaft und die Großraumbüros der Verwaltungen und Unternehmen ohne Lüftung ran, obwohl dort ohne Not Menschen in die Präsenzarbeit gezwungen werden? Ja, greifbare, verständliche Maßnahmen sind wichtig.

Appelle verhallen fruchtlos

Die Bilder aus den Wintersportgebieten am Wochenende zeigten genau wie das Böllern trotz Verbots an Silvester, dass Eigenverantwortung nicht funktioniert. Doch die aktuellen Verschärfungen erinnern an den Aktionismus gegen Glühweinstände im Dezember – Symbolpolitik, die am Ende keine Infektionen verhindert, sondern im Gegenteil Wut über tatsächlich notwendige, lebensrettende Einschränkungen hervorruft.

Von Saskia Kirf