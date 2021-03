Kommentar zur Impf-Warteliste: Impf-Kleinstaaterei

Potsdam

Endlich einmal gute Nachrichten beim Thema Corona-Impfungen: Seit Donnerstag können sich die Potsdamer auf eine Warteliste für Impfstoff setzen lassen, der sonst verfallen würde. Einzige Bedingung: Die Impfwilligen müssen es im Ernstfall binnen 30 Minuten zum Impfzentrum schaffen.

So erfreulich der Start der Online-Warteliste in Potsdam ist, so verheerend ist der Eindruck der Landespolitik, der zurückbleibt. Wieder einmal. Mit dem unbürokratisch, digital und vor allem kurzfristig umgesetzten Angebot schafft die Landeshauptstadt, was dem Land in puncto Impfungen seit Monaten nicht gelingen will: ein Problem zu lösen, statt neue zu schaffen. Wie schon bei den kostenlosen Schnelltests springt Potsdam dort in die Bresche, wo Bund und Land versagen.

Was spielt das für eine Rolle, woher die Lösung kommt, Hauptsache sie kommt, ließe sich einwenden. Das stimmt, problematisch wird es jedoch dann, wenn wie jetzt der Eindruck entsteht, Brandenburgs Kreise und kreisfreie Städte haben die Nase voll vom Impf-Chaos auf Landesebene und nehmen das Thema selbst in die Hand. Dann blüht uns zusätzlich zum Impf-Föderalismus die Impf-Kleinstaaterei auf Kreisebene.

Von Feliks Todtmann