Werktags kurz vor zehn auf der Brandenburger. Tote Hose? Richtig. Aber vor Karstadt stehen schon die ersten und warten, dass die Türen aufgehen. Erinnern Sie sich an die Jahre, als das Kaufhaus dicht war? Wie oft waren sie da auf dem Boulevard flanieren? War’s dieser ganz bestimmte Eisladen, der, an dem sie heute so gern Halt machen, der sie damals in die City gelockt hat? Dieses Schuhgeschäft? Der Bäcker?

Jeder kommt ins Kaufhaus

Sie können’s mögen oder nicht: Alle, alle, alle profitieren vom Kaufhaus – von einem Prinzip, das seit Jahren als altbacken verschrien ist. Alle meckern, jeder geht hin. Wen ich schon alles im Kaufhaus gesehen habe, der lieber nicht entdeckt worden wäre...

Ich war noch nie allein im Kaufhaus. Ich habe noch nie als erste an der Kasse gestanden. Das ist ein Erfahrungswert. Auf dem Weg ins MAZ-City-Büro komme ich jeden Tag am Kaufhaus vorbei – und wissen Sie was? Ich gehe jeden Tag wenigstens einmal rein. Das liegt nicht nur daran, dass das ’ne prima Abkürzung ist, dazu je nach Bedarf eine klimatisierte, geheizte, in jedem Fall aber überdachte. Das Kaufhaus ist einfach, bequem und zuverlässig. Unterhemd, Jahresplaner, ein Flicken für die Jeans, Latschen, Lotto, Wimperntusche und schnell noch ein Geschenk für Tante Ilse? Bekomm’ ich alles im Kaufhaus, ohne groß zu suchen und mir kurz vor Ladenschluss die Hacken abzurennen.

Nostalgische Gründe für den Karstadt-Besuch

Und ja: Ab und an gehe ich aus nostalgischen Gründen hin. Der Lichthof – ich brauche Ihnen nichts zu erzählen. Wie viele in und um Potsdam bin ich mit dem Kaufhaus großgeworden. Auch das mag altbacken sein, aber: Ein Kaufhaus gehört in die Innenstadt wie die Kirche aufs Dorf. Basta!

Egal, welcher Name an der Fassade hing: Das Haus – unser Haus – hatte immer Anziehungskraft. Selbst für die Westverwandtschaft, um das zwangsgetauschte Ost-Geld zu verjubeln. Muttis blaue Wildlederstiefel in den 80ern. Der erste WG-Kochtopf in den 90ern. Das erste Plüschtier fürs Patenkind 2006. Ich kann und ich will mir Potsdam nicht ohne Kaufhaus vorstellen.

Von Nadine Fabian