Potsdam

Künftig drohen Strafen, wenn man ungenehmigt eine Wohnung zum Ferienapartment umwandelt oder eine Wohnung zu lange leer stehen lässt. Die Stadt Potsdam hat die sogenannte Zweckentfremdungssatzung vorgelegt – und ist für deren Wirksamkeit vor allem auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

Ein Kommentar: Ist das schon Denunziation?

Jeder in dieser Stadt klagt über mangelnden Wohnraum – vom Studenten bis zum Makler gibt es die gleichen Geschichten von der Suche nach etwas Passendem, das auch bezahlbar ist. Genauso kennt wohl jeder einen Fall, wo eine Wohnung mir nichts, dir nichts dem Markt entzogen worden ist.

Die kann man sich jetzt im Internet anschauen, wo sie als Designapartment in Innenstadtlage für Touristen angeboten wird. Am Klingelschild steht nur noch eine Apartment-Nummer. Oder sie ist plötzlich möbliert im Angebot – dafür gibt es in der Wissenschaftsstadt auch Bedarf. Doch zugleich hebeln Eigentümer den Mietspiegel aus und vermieten gern für kurze Zeiträume, um regelmäßig die Miete zu erhöhen.

Diese Praktiken können nun untersagt werden, das Rathaus ist aber auf Hinweise angewiesen. Das Wort Denunziation kommt in den Sinn. Trifft das hier zu? Es soll nicht der Nachbar angekreidet werden, der mit einem Gästezimmer an Touristen verdient. Es geht darum, einen grauen Markt abseits üblicher Vermietung einzuhegen, der außer Kontrolle gerät. Eine Nummer am Klingelschild ist kein Nachbar.

Von Peter Degener