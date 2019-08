Potsdam

Der Antrag der Anderen, endgültig auf den Abriss des Mercure-Hotels zu verzichten, mutet an wie eine Nachwehe des gekippten Bürgerbegehrens. Leben nun auch die alten politischen Lager wieder auf? Mit einer bürgerlichen Kooperation aus SPD, CDU und Grünen als Abrissbefürwortern, mit Linken und Anderen als Kämpfern für den Erhalt? Droht in dieser Frage gar eine erste Belastung der neuen rot-grün-roten Rathaus-Kooperation?

Vermutlich nicht. Ein Abriss des Hotels, ob als Fernziel fixiert oder nicht, ist sowieso unrealistisch, solange sich der Bau für den Privat-Betreiber rechnet. Und warum sollte ein Hotel-Konzern ausgerechnet dieses Haus in bester Lage und mit bestem Blick auf die historische Innenstadt hergeben?

Seit dem Bürgerbegehren sind drei Jahre vergangen, in denen sich der Ton im Streit um den Umgang mit DDR-Moderne – Stichwort „ Minsk“ – gemäßigt hat. Vielleicht mündet der Streit um das „Mercure“ in eine ähnliche Gelassenheit wie beim Stadtkanal. Auch dort kommt es längst nicht mehr auf ein Jahrzehnt mehr oder weniger an.

Von Volker Oelschläger