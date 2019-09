Kommt das Glockenspiel auf den Schrott?

Innenstadt

Nach 28 Jahren wird das Glockenspiel der Garnisonkirche auf der Plantage überraschend stillgelegt. Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) erklärt, warum.

Die problematischen Inschriften im Garnisonkirchenglockenspiel waren seit Jahrzehnten bekannt. Drei Oberbürgermeister Ihrer Partei haben das Projekt trotzdem unterstützt. Warum gerade jetzt diese neue Empfindlichkeit?

Mike Schubert:Es gibt keine neue Empfindlichkeit sondern den Versuch, ein Problem gemeinsam zu lösen. Die Entscheidung, die Inschriften zu untersuchen, hat die Stadt nicht allein getroffen, sondern wir sind auf ein Angebot der Fördergesellschaft zum Wiederaufbau der Garnisonkirche und der Stiftung Garnisonkirche eingegangen. Und wir sind dankbar dafür. Mit der Entscheidung der Stiftung, das Glockenspiel nicht in den Turm einzubauen, wird es weiter im Eigentum der Landeshauptstadt bleiben. Damit muss die Stadt sich dazu verhalten.

Wie bringt sich die Stiftung ein?

Die Stiftung hat angeboten, dass wir gemeinsam mit dem wissenschaftlichen Beirat und Vertretern der Stadt eine Untersuchung zur Entstehungs- und Wirkungsgeschichte des Glockenspiels machen. Das Angebot haben wir angenommen. Und wir haben im gemeinsamen Gespräch die Entscheidung getroffen, dass wir das verbinden wollen mit einer öffentlichen Diskussion über die Frage, wie wir mit diesem Ort und dem Glockenspiel künftig umgehen. Als Geste für das Aufeinanderzugehen haben wir das Glockenspiel für die Zeit der Diskussion ausgeschaltet. Wenn das Ergebnis der Untersuchung vorliegt, haben wir alle gemeinsam die Möglichkeit zu entscheiden, wie dieser Ort aussehen soll und ob das Glockenspiel wieder eingeschaltet wird. Es ist keine Vorentscheidung, es ist ein Moment des Innehaltens.

Aber warum müssen die Glocken dafür verstummen, was ist denn falsch an der Melodie „Üb immer Treu und Redlichkeit“?

Es geht an der Stelle nicht um die Melodie, sondern um die Bewertung zur Entstehung und Wirkung des Bauwerkes und der Glockeninschriften und um das klare Signal auch an die Gegner des Wiederaufbauprojektes und des Glockenspiels, die mit ihren Forderungen gehört werden. Wir wollen beide erreichen, Gegner und Befürworter des Wiederaufbaus.

Was wird aus dem Glockenspiel wenn es niemand mehr haben will? Gibt die Stadt es dann an Max Klaar zurück, kommt es auf den Schrott?

Auf den Schrott kommt es auf keinen Fall und an eine Rückgabe denkt keiner. Es ist ein zeithistorisches Zeugnis der Potsdamer und auch der deutschen Geschichte. Ich glaube, wir sollten hier Schritt für Schritt vorgehen. Erst wird untersucht, danach wird es eine Diskussion über den Umgang geben. Und dann werden wir schauen, ob das Glockenspiel im Ergebnis der Diskussion und Bewertung wieder erklingt und was am Ort geschieht. Das aber sollte eine breite Entscheidung der Potsdamer Bürgerschaft sein.

Nach ihrem Rückzug aus dem Kuratorium: Wer vertritt die Interessen der Stadt in der Stiftung für den Wiederaufbau der Garnisonkirche?

Ich habe es schon mehrfach gesagt, will es gern aber noch einmal sagen. Der Rückzug ist vorübergehend, um die Möglichkeit zu haben, einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung herbei zu führen, der in breiter Mehrheit einen klaren Auftrag für den Oberbürgermeister formuliert. Aktuell haben wir drei unterschiedliche Beschlüsse in der Stadtverordnetenversammlung, die den Oberbürgermeister zu drei verschiedenen und einander widersprechenden Dingen im Stiftungsrat auffordern. Ich glaube, wir brauchen eine klare Linie.

Und wenn die Stadtverordnetenversammlung, die Gespräche mit den Fraktionsvorsitzenden beginnen in der kommenden Woche, eine Entscheidung trifft, nach der ich künftig im Stiftungsrat die Interessen der Landeshauptstadt in einer bestimmten Form zu vertreten habe, dann werde ich das auch mit der vollen Hingabe machen. Die Stadtverordnetenversammlung ist hier klar der Auftraggeber an den Oberbürgermeister. Deshalb war auch der Rückzug aus dem Kuratorium als erster Schritt mit den Fraktionsvorsitzenden abgesprochen. Es wäre mein Ziel, dass wir zum Jahreswechsel eine klare Meinungsbildung haben, damit die Landeshauptstadt ihre Interessen im Stiftungsrat wahrnehmen kann. Nur die Interessen müssen klar definiert sein. Ich werde wie mit den Fraktionsvorsitzenden vereinbart dafür einen Vorschlag unterbreiten.

Nach aktueller Beschlusslage soll der Bau des Kirchenschiffs künftigen Generationen überlassen bleiben. Soll das nun auch geändert werden?

Das ist eine Beschlusslage. Es gibt auch die Beschlusslage, dass der Oberbürgermeister alles erdenkliche dafür tun soll, die Stiftung aufzulösen und damit den Bau zu verhindern. Und da keiner dieser Beschlüsse aufgehoben ist, ist das genau der zentrale Punkt: Wie gehen wir mit Turm, dem Schiff und dem Ort um? Dafür braucht es eine klare Positionierung.

Wie wahrscheinlich ist es, dass das Rechenzentrum auch über 2023 hinaus als Kunsthaus geöffnet bleibt?

Da gibt es eine Beschlusslage der Stadtverordnetenversammlung, und die ist eindeutig: Wir sind aktuell dabei zu planen, wie neben der Plantage ein Ersatzbau entstehen kann und das Rechenzentrum hat bis 2023 Bestand. An der Umsetzung arbeiten wir mit Hochdruck weiter.

Also keine Öffnungsklausel für das Rechenzentrum?

Die sieht der Vertrag mit der Stiftung nicht vor und es gibt eine klare Beschlusslage der Stadtverordnetenversammlung, die wir als Verwaltung im Zeitrahmen umsetzen.

