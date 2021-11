Innenstadt

Eine neue Vision für den Standort Rechenzentrum-Garnisonkirche-Plantage? Nach MAZ-Informationen hat Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) eine neue Idee für das heiß diskutierte Gelände in der Pipeline – es geht offenbar um die Schaffung eines Ortes der Demokratie. Dem Vernehmen nach könnte ein moderner Anbau an das Rechenzentrum als Räumlichkeit für Bürgerbeteiligungsformate und andere Veranstaltungen dienen – und mutmaßlich auch als Plenarsaal für die Stadtverordneten.

Bereits vor einigen Jahren hatte Schubert einen Vorschlag für den Ort unterbreitet. Damals ging es um die Schaffung einer Internationalen Jugendbegegnungsstätte – ein Vorstoß, der allerdings wieder weitgehend in Vergessenheit geraten ist.

Schwierige Situation vor Ort

Für den Standort am Rechenzentrum-Garnisonkirchturm läuft derzeit ein Design-Thinking-Prozess – unter Beteiligung etwa der Garnisonkirchenstiftung, die den Garnisonkirchturm errichtet, sowie von Nutzerinnen und Nutzern des Künstlerhauses Rechenzentrum und von Vertreterinnen und Vertretern der Landeshauptstadt. Die Gemengelage ist komplex: Wie berichtet, müsste das Künstlerzentrum laut Vertrag eigentlich zu Ende 2023 leergezogen sein, um dann abgerissen zu werden. Doch der Protest gegen den Abriss gipfelte zuletzt in einer Demonstration im September. Auch Oberbürgermeister Schubert hat aus seinen Sympathien für einen Teilerhalt des DDR-Gebäudes nie einen Hehl gemacht.

Garnisonkirche und Rechenzentrum an der Plantage im Mai 2021. Quelle: Bernd Gartenschläger

Ein vollständiger Erhalt wäre aus rechtlichen Gründen schwierig, da ein kleines Stück des Rechenzentrums auf einem Grundstück steht, das der Garnisonkirchenstiftung gehört – diese will den Abriss. Seit das Landesdenkmalamt kürzlich dem Rechenzentrum den Denkmal-Status versagt hat, bleibt dessen Zukunft weiter ungewiss. Allerdings hatte das Denkmalamt ausdrücklich einen Erhalt des Baus befürwortet – um das denkmalgeschützte Glasmosaikband „Der Mensch bezwingt den Kosmos“ an seinem originalen Standort erlebbar zu erhalten.

Wechselvolle Geschichte des Standorts Plantage

Die Geschichte des Areals an der Plantage ist wechselvoll: Während der Nazi-Herrschaft erlangte die Garnisonkirche so etwas wie Propaganda-Status. Wegen des Reichstagsbrands in Berlin suchte man 1933 einen Ausweichort für die Eröffnung des neu gewählten Reichstages – am 21. März („Tag von Potsdam“) fanden die Feierlichkeiten dann in der ehemaligen Residenzstadt statt. Ihr Höhepunkt war ein Staatsakt in der Garnisonkirche. An der Feier nahmen der neue Reichskanzler Adolf Hitler, Reichspräsident Paul von Hindenburg sowie die Reichstagsabgeordneten teil.

Adolf Hitler und der ehemalige Kronprinz Wilhelm von Preußen im Gespräch während der Feier vor der Garnisonkirche in Potsdam anlässlich der Reichstagseröffnung am 21. März 1933 (“Tag von Potsdam"). Quelle: Archiv

1968 wurde der teilweise kriegsversehrte Turm der Garnisonkirche, den die Heiligkreuz-Gemeinde weiter als Kapelle genutzt hatte, auf Geheiß der DDR-Staatsführung gesprengt. Seit den 1970er Jahren hatte das EDV-Zentrum mit dem Verwaltungsbau des Rechenzentrums und der – mittlerweile abgerissenen - Rechnerhalle das Gelände beherrscht. Seit 2015 wird das Rechenzentrum als Kunst- und Kreativhaus genutzt. Ein Weiterbetrieb nach 2023 wäre nur nach einer Sanierung möglich.

Und Fakt ist: Sollte die Landeshauptstadt das Rechenzentrum zum Beispiel für Ateliers oder Büros für Kreative nutzen wollen, wäre es nicht mit der millionenteuren Sanierung des Gebäudes getan. Was in der Debatte oft untergeht: Zusätzlich müsste die Landeshauptstadt noch Geld für den Ankauf des Grundstücks aufbringen – und zwar für eine Ausgleichszahlung an das Treuhandvermögen. Hintergrund ist, dass das Grundstück des Rechenzentrums zum größten Teil zum Treuhandvermögens des Sanierungsträgers gehört. Die Landeshauptstadt kann deshalb nicht einfach mit dem Grundstück tun, was ihr beliebt.

Was passiert mit dem Grundstück des Rechenzentrums?

Das Grundstück des Rechenzentrums wurde vom Sanierungsträger im Rahmen der Sanierungsmaßnahme Potsdamer Mitte erworben und ist Bestandteil des Treuhandvermögens. Die Grundstücke des Treuhandvermögens sind im Sinne der Sanierungsziele einzusetzen. Heißt: Bebaubare, wirtschaftlich verwertbare Grundstücke sind zu veräußern – eigentlich.

„Derzeit gibt es zwei Optionen – Verkauf oder Verbleib im kommunalen Eigentum. Hierzu wäre eine Entscheidung zu treffen“, erläutert Stadtsprecherin Christine Homann auf Nachfrage. „Ein Verkauf erfolgt zum sanierungsbedingten Neuordnungswert. Die Einnahmen würden ins Treuhandvermögen fließen und damit der Entwicklung der Potsdamer Mitte dienen. Der Neuordnungswert wäre in einem Wertgutachten zu ermitteln. Alternativ ist eine Übertragung an die Landeshauptstadt möglich. Auch hier wäre ein Ausgleich des Treuhandvermögens erforderlich. Dieser wäre ebenfalls durch ein Gutachten zu ermitteln.“

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD, l.) und Musiker Christian Näthe bei der Feier anlässlich des sechsten Geburtstags des Kreativhauses Rechenzentrum. Quelle: Peter Degener

Bleibt noch die Frage, ob bereits geflossene Fördergelder zurückgezahlt werden müssen, sollte das Gebäude weiter als Künstlerzentrum über Ende 2023 hinaus genutzt werden. Laut Stadtsprecherin Homann sind für die bisherigen Rückbaumaßnahmen – sprich: Kantine und Rechnerhalle – 1,23 Millionen Euro Fördermittel vom Bund beziehungsweise Land eingesetzt worden. „Die förderrechtlichen Fragestellungen können erst geklärt werden, wenn feststeht, ob und wie die Sanierungsziele für diesen Bereich angepasst werden müssen. Diese Frage kann nach Abschluss des Vier-Phasen-Prozesses geklärt werden“, so Homann.

Von Ildiko Röd