Kitesurfen ist eine Trendsportart, die immer mehr Sportler auf die Gewässer lockt. Dabei stehen sie auf einem Board – ähnlich einem kleinen Surfbrett oder Wakeboard – und werden von einem Lenkdrachen (englisch: kite) gezogen. Doch was wie ein großer Spaß klingt, hat sich für die Ortsteile Fahrland und Neu Fahrland mittlerweile zum riesigen Ärgernis entwickelt – mit Auswirkungen auf die schützenswerte Tier- und Pflanzenwelt im Biotop und auf die Anwohner. Fahrlands Ortsvorsteher Stefan Matz (BI Fahrland) schlägt nun Alarm wegen der Missstände, auch im Schulterschluss mit der Stadtverordneten und Neu Fahrländer Ortsvorsteherin Carmen Klockow (Bürgerbündnis). Schluss mit dem schädlichen Wassersport auf dem Fahrländer See – das ist die Kernforderung eines Antrags, den das Bürgerbündnis in die nächste Stadtverordnetensammlung einbringt. Es geht dabei darum, „unverzüglich und dauerhaft das Verbot des Kitesurfens auf dem Fahrländer See durchzusetzen“. Und „ein Verbot der wassersportlichen Nutzung des Fahrländer Sees für solche Sportarten vorzubereiten und umzusetzen, von denen eine Schreckwirkung auf Zug- und Brutvögel ausgeht“, heißt es in dem Antrag. „Hierzu zählen insbesondere Windsurfen, Segeln und Eissegeln.“

Stefan Matz (2.v.l.) mit den Mitstreiterin von der Bürgerinitiative Fahrland vor der Kommunalwahl. Quelle: Tina Lange

Kitesurfen auf dem Fahrländer See verboten – Ordnungsamt reagiert nicht

Hintergrund für den Hilferuf aus dem Norden: Der Fahrländer See entwickelt sich immer mehr zum regionalen Mekka der Kitesurfer, auch Windsurfer und Segler tummeln sich hier vor allem an den Wochenenden. „Vor einiger Zeit waren es ungefähr drei Leute am Wochenende, mittlerweile sind es um die 30“, schildert Ortsvorsteher Matz die plötzliche Anziehungskraft des Gewässers. Woher die rührt? Matz mutmaßt, das die Wassersportfreunde in Corona-Zeiten die längeren Fahrten ans Meer scheuen. Also suchen sie sich ihr Eldorado einfach in der Nähe – und bringen damit Naturschützer und Landwirte auf die Palme.

Auch Matz fühlt sich „wütend, frustriert“ – von der Landeshauptstadt bei diesem Problem ziemlich alleingelassen. Denn im Grunde genommen sei das Kitesurfen auf dem Fahrländer See ohnehin verboten, erklärt Matz. Dies habe ihm die Schifffahrtspolizei am Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Brandenburg mitgeteilt. Doch das Verbot allein hilft nicht viel, wenn es nicht durchgesetzt wird, findet Matz: „Zuständig für die Durchsetzung dieses Verbotes ist der Eigentümer, hier also die Landeshauptstadt Potsdam.“ Doch bislang vermisst der Ortsvorsteher die Rückendeckung durch das Ordnungsamt.

Der Fahrländer See ist ein wahres Naturidyll. Quelle: Volker Oelschläger

See und umliegende Flächen sind geschütztes Biotop

Dabei eskaliere die Situation zusehends. Sowohl der See als auch die umliegenden Flächen sind geschütztes Biotop – doch manche Freizeitsportler schert das herzlich wenig. Durch den geschützten Schilfgürtel schlägt sich die Schneise eines Trampelpfades. Und einmal hat Stefan Matz sogar Camper im Schilf entdeckt, die dort ihr Zelt aufgeschlagen und obendrein ein Grillfeuer entzündet hatten. Versuche, die Umweltsünder mitten im Landschaftsschutzgebiet im Gespräch zur Räson zu bringen, seien komplett ins Leere gelaufen, erzählt der frustrierte Ortsvorsteher. Und: „Mittlerweile ist auch die Vermüllung ein Riesenproblem.“

Ebenfalls genervt sind die Bauern: Von den Wassersportlern, die zum Aufschlagen ihrer Schirme rücksichtslos die Äcker betreten. Und von den Autos, die die Feldwege zuparken und es den Landwirten schwer machen, auf ihre Felder zu kommen – ein echtes Problem, wenn die Ernte vor einem Wettersturz schnell eingebracht werden muss. Aber die Hindernisse auf den Wegen könnten noch gravierendere Folgen haben, die dann die Freizeitsportler selbst betreffen würden: „Im Ernstfall könnten Rettungskräfte teilweise gar nicht mehr durchkommen“, warnt Matz. In dem Antrag für die Stadtverordnetenversammlung wird deshalb auch ein strikteres Durchgreifen gefordert.

Zu diesem Zweck seien „in Absprache mit den Ortsbeiräten in Neu Fahrland und Fahrland auf den Zuwegungen zum Fahrländer See zusätzliche verkehrsrechtliche Anordnungen zu treffen – inklusive der gegebenenfalls notwendigen Widmungen – , welche mindestens ein Parken auf diesen Wegen sowie ein Befahren von Grünflächen oder landwirtschaftlich genutzten Flächen wirkungsvoll unterbinden“. Der Ortsteil Fahrland hat sogar schon selbst Hinweisschilder auf den Schutzstatus des Sees aufgestellt. Weil das aber bislang bei den Ausflüglern offenbar noch nicht richtig fruchtet, fordert man in dem Antrag die Aufstellung zusätzlicher Hinweisschilder – etwa mit dem Verweis auf Landschafts-, Biotopschutz und Verbot des Kitesurfens – an den zwei Zugängen zum See in Neu Fahrland sowie an einem Zugang in Fahrland.

Naturschützer schlagen Alarm

Insbesondere den Naturschützern ist das zunehmende bunte Treiben auf dem See ein riesiger Dorn im Auge. Immerhin liegt der Fahrländer See im Landschaftsschutzgebiet „ Königswald mit Havelseen und Seeburger Agrarlandschaft“. Schutzzweck ist laut Schutzgebietsverordnung die Erhaltung und Wiederherstellung „der Qualität der Gewässer und Uferbereiche sowie ihrer Lebensgemeinschaften, insbesondere die Eignung des Fahrländer Sees als Brut- und Winterraststätte für zahlreiche Wasservogelarten“. Doch die geringe Tiefe des Sees, den unter anderem die gründelnden Enten so schätzen, macht das Gewässer auch gleichermaßen attraktiv für die Wassersportler.

Carmen Klockow, Bürgerbündnis-Stadtverordnete und Ortsvorsteherin von Neu Fahrland. Quelle: Bürgerbündnis

Werden Verstöße nicht geahndet?

Unter Windsurfern in Berlin und Brandenburg wird der Fahrländer See sogar als „Geheimtipp“ gehandelt – mit den entsprechenden Konsequenzen, weiß Neu Fahrlands Ortsvorsteherin Carmen Klockow zu berichten. Dass der See zum Landschaftsschutzgebiet gehört, interessiere die meisten Wassersportlern wenig; Verstöße gegen die Vorgaben würden ohnehin nicht geahndet, so Klockow. „So ist beispielsweise das Befahren des Fahrländer Sees durch Motorboote seit langem verboten – das ist den meisten auch bekannt. Dennoch haben einige Anlieger des Sees sich inzwischen motorisierte Wasserfahrzeuge zugelegt und argumentieren, dass die Wasserschutzpolizei das Verbot ja ohnehin nicht überprüft“, berichtet die Ortsvorsteherin, die befürchtet, dass sich die Zustände in Zukunft noch verschlimmern.

Auch Ortsvorsteher Matz sieht die Zukunft der Freizeitidylle pessimistisch. Schließlich entsteht quasi vor der Haustüre von Fahrland bald das neue Quartier Krampnitz – mit perspektivisch 10 000 Einwohner. Für Matz ist klar: „Dadurch wird der Druck auf den Fahrländer See steigen.“

Von Ildiko Röd