Potsdam

Die Idee klang bestechend, die Rückmeldung ist ernüchternd: Ein „kommunales Carsharing“ wird es in Potsdam vorerst nicht geben. Geprüft hatte die Verwaltung das Angebot auf Antrag des Linken-Stadtverordneten Sascha Krämer – das nun vorliegende Ergebnis: Es könne mit dem kommunalen Fuhrpark, „insbesondere fokussiert auf den Bestand der Elektrofahrzeuge, ein geeignetes kommunales Carsharing-Angebot nicht sinnvoll zur Verfügung gestellt werden“.

Nach Vorstellung von Krämer hätten sich Stadt und Bürger die Autos des kommunalen Fuhrparks geteilt. Vor allem am späten Nachmittag und am Wochenende stünden die Autos ungenutzt herum, so Krämer in seinem Antrag. „Genau für diese Zeiten könnten Privatpersonen diese Autos nutzen, z. B. zum Einkaufen, für Freizeitaktivitäten, Ausflüge etc.“. Seine Hoffung: „So könnte der Anreiz erhöht werden, das eigene Auto abzuschaffen oder sich erst gar keins anzuschaffen, wenn das Angebot bekannt ist.“

Kommunales Carsharing: nur zehn Fahrzeuge kommen in Frage

Doch die Umsetzung scheint komplizierter. Ein Problem: Ein Großteil der Fahrzeuge ist laut Verwaltung mit „speziellen Aufbauten, Sonderkennzeichen, Warnfolien, Warnleuchten, Werkzeugbeladungen, etc. ausgestattet, die eine Nutzung durch Privatpersonen nicht zulässt“, weitere Fahrzeuge seien zu alt für ein Carsharing. Damit stünden – abzüglich der beiden Fahrzeuge, die für die Beigeordneten und die Vertretung des Oberbürgermeisters dauerhaft reserviert sind – lediglich zehn Fahrzeuge, darunter drei E-Autos, für ein kommunales Carsharing zur Verfügung.

Ein weiteres Problem: Die Zeiten, in denen die Fahrzeuge für das Carsahring bereit stünden, sind begrenzt. „Es wäre sicherzustellen, dass die Fahrzeuge bis spätestens 6 Uhr (Beginn Servicezeiten Fahrzservice und Kurzausleihe) auf dem Gelände der LHP an der Hegelallee zurückgegeben sind“, so die Verwaltung. E-Fahrzeuge müssten dann noch geladen, alle Autos überprüft werden. Damit ist laut Verwaltung „der eigentliche Nutzungszweck der Fahrzeuge im Fahrzeugpool gefährdet“.

Miles – erster Carsharing-Anbieter in Potsdam

Hinzu kommt: Alle Fahrzeuge müssten für die Ausleihe technisch umgerüstet (z.B. automatische Türverriegelung), eine Buchungsplattform entwickelt werden. Aufwand, den offenbar auch andere Kommunen bisher gescheut haben. Es konnte „keine Kommune ermittelt werden, die mit den kommunalen Fahrzeugen ein Carsharing betreibt“, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung. „Kommunen, wie beispielsweise Homberg, Jessen oder der gesamte Landkreis Barnim, betreiben Carsharing direkt über einen spezialisierten Dritten in Form eines Eigenbetriebs.“

In Potsdam hat sich mit „Miles“ seit Juni inzwischen zumindest ein erster privater Carsharing-Anbieter etabliert – nach eigenen Aussagen durchaus mit Erfolg. Damit das so bleibt, fordert Krämer nach der Absage an ein kommunales Carsharing nun: „Ich erwarte, dass die LHP den Carsharing-Anbieter in Potsdam mit allen Kräften unterstützt, sodass dieses Modell zu einer Verkehrswende aktiv beitragen kann.“

Von Anna Sprockhoff