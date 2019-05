Potsdam

Am Sonntag werden die Potsdamer entscheiden, wer in den nächsten fünf Jahren über das Wohl ihrer Stadt entscheidet. Insgesamt 56 Sitze in der Stadtverordnetenversammlung sind zu besetzen, 544 Bewerber kandidieren. Die MAZ stellt die Spitzenkandidaten der sechs Wahlkreise vor. Da nicht alle Parteien und Wählergruppen Fotos ihrer Kandidaten zur Verfügung gestellt haben, fehlen einzelne Bewerber.

Das sind die Kandidaten aus Wahlkreis 1

Wahlkreis 1 umfasst die Nördliche und Teile der Südlichen Innenstadt, Berliner- und Nauener Vorststadt, Groß Glienicke und Sacrow. Insgesamt 94 Kandidaten treten an.

Das sind die Kandidaten aus Wahlkreis 2

Den Wahlkreis 2 umfassen die Jägervorstadt, Bornstedt, Bornim, Fahrland, Marquardt, Nedlitz, Grube, Satzkorn, Uetz- Paaren und Neu Fahrland. 101 Bewerber stehen zur Wahl.

Das sind die Kandidaten aus Wahlkreis 3

Zum Wahlkreis 3 gehören die Brandenburger Vorstadt, Potsdam West, Eiche, Golm, Wildpark, Templiner Vorstadt, Forst Potsdam Süd. Insgesamt 95 Kandidaten stehen zur Wahl.

Das sind die Kandidaten aus Wahlkreis 4

Wahlkreis 4 umfasst Babelsberg Nord und Süd, Klein Glienicke, Zentrum Ost und das Gelände zwischen Hauptbahnhof und Nuthe. 94 Kandidaten treten an.

Das sind die Kandidaten aus Wahlkreis 5

Wahlkreis 5 umfasst die Stadtteile Waldstadt I und II, Schlaatz und Teltower Vorstadt. Zur Wahl stellen sich 78 Bewerber.

Das sind die Kandidaten aus Wahlkreis 6

Wahlkreis 6 umfasst die Stadtteile Stern, Drewitz und Kirchsteigfeld. 89 Kandidaten an, darunter der einzige Einzelkandidat in ganz Potsdam.

