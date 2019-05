Potsdam

An diesem Sonntag sind alle Potsdamer Wahlberechtigten aufgerufen, ins Wahllokal zu gehen: Sowohl die Stadtverordnetenversammlung und die Ortsbeiräte als auch das Europäische Parlament werden gewählt. Bei der letzten Kommunalwahl im Jahr 2014 hatte die Linke in der Landeshauptstadt die Nase vorn. Bei der Kommunalwahl 2019 kandidieren nun 544 Bewerber. Wahlleiter Michael Schrewe hat alle Bewerbungen zugelassen, auch die hoch umstrittene eines Linken-Kandidaten. Alle aktuellen Entwicklungen in Potsdam lesen Sie hier im MAZ-Newsblog:

8 Uhr, jetzt öffnen die Wahllokale. 131 gibt es davon im ganzen Stadtgebiet. Wo genau muss ich hin? Ist es dort barrierefrei? Diese Karte beantwortet alle Fragen.









An diesem Sonntag sind die Potsdamer Wahlberechtigten aufgerufen, wählen zu gehen: Sowohl die Stadtverordnetenversammlung und die Ortsbeiräte als auch das Europäische Parlament werden gewählt.



Aber nicht jeder darf alles wählen: Bei der Kommunalwahl dürfen nämlich alle Potsdamer ab 16 Jahren ihre Kreuze machen, bei der Europawahl ist man erst ab 18 wahlberechtigt.









Liebe Potsdamer, liebe MAZ-Leser, wir wünschen Euch und Ihnen einen guten Morgen!



Heute finden die Kommunal- und Europawahlen statt. Hier im Liveticker werden wir Euch den ganzen Tag mit Infos versorgen. Natürlich findet Ihr hier auch alle Ergebnisse, sobald sie vorliegen, und erste Analysen.



Das Team der Lokalredaktion Potsdam ist gespannt auf diesen Tag, wir werden bis zum Ende live berichten.

