Konkurrenz für den Tierschutzverein in Potsdam und Umgebung?

Der Tierschutzverein Potsdam und Umgebung (TSV) könnte Konkurrenz bekommen. Gordon Ebeling als Vorsitzender der Tierrettung Potsdam bestätigte auf MAZ-Anfrage Überlegungen, das zum Jahreswechsel übernommene Tierheim Hoher Fläming in Wiesenburg auch als Partnereinrichtung für Potsdamer Fund- und Verwahrtiere anzubieten.

Der aktuelle Vertrag der Landeshauptstadt mit dem Tierheim in Zossen ist befristet bis zum Jahresende. Wie berichtet, setzt der TSV, der auch das 2008 geschlossene Tierheim in der Forststraße betrieben hatte, auf eine Wiederbelebung dieser Partnerschaft mit der Stadt.

Der TSV errichtet an einem von der Stadt erworbenen Gelände an der Michendorfer Chaussee kurz vor Wilhelmshorst ein neues Tierheim. Das erste von insgesamt fünf Gebäuden, für das im Dezember 2018 Richtfest gefeiert wurde, kann voraussichtlich im ersten Halbjahr 2020 eröffnet werden.

Zwar sollen dann bereits erste Tiere aufgenommen werden. Die Bewerbung um den Auftrag der Stadt wäre nach bisherigen Meldungen allerdings erst nach der Fertigstellung weiterer Häuser möglich.

Ebeling verwies zur Frage nach einer Bewerbung der Tierrettung um Übernahme der Potsdamer Fund- und Verwahrtiere zunächst auf die aktuelle Partnerschaft der Stadt mit Zossen, sagte dann aber: „Ausschließen möchte ich es nicht.“

Aktuell habe die Tierrettung mit dem Tierheim Hoher Fläming Verträge mit elf oder zwölf Kommunen im Landkreis.

In ihrer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung zur Fusion mit dem TSV Hoher Fläming und der Übernahme des Tierheims verwies die Tierrettung auf ihre satzungsgemäße Zielsetzung, den Tieren in der Region Potsdam und Potsdam-Mittelmark die bestmögliche Versorgung zu bieten.

Im Gebiet der Landeshauptstadt beschränkt sich das laut Ebeling aber auf die Bergung von Fundtieren, bei der eng mit dem städtischen Ordnungsamt zusammengearbeitet werde.

Die Übernahme des Tierheims in Wiesenburg sei für die 2013 gegründete Tierrettung eine große Entlastung, sagt Ebeling. Denn bis dahin seien die Tiere auf dem Grundstück seiner privaten Tierarztpraxis in Geltow untergebracht worden: Neben fünf bis sieben Hunden seien das in Hochzeiten bis zu 100 Katzen gewesen. Im Tierheim Hoher Fläming sind laut Ebeling derzeit drei bis vier Hunde und circa 20 Katzen.

Günter Hein als Vorsitzender des TSV Potsdam reagierte erfreut auf die Nachricht aufs Wiesenburg: „Je mehr für Tiere in Not getan wird, desto besser ist es.“

Auf Überlegungen zu einer konkurrierenden Partnerschaft mit Potsdam reagierte er gelassen: Schon Zossen sei mehr als 40 Kilometer von Potsdam entfernt, Wiesenburg fast das Doppelte – mit den entsprechenden Fahrtkosten: „Das ist eine ganz einfache Rechnung.“

