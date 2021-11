Kontaktverfolgung stockt: Potsdams Gesundheitsamt will Soldaten zurück

Potsdam

Das Potsdamer Gesundheitsamt kann die Kontaktverfolgung und Betreuung von Infizierten in der aktuellen Coronawelle nicht mehr vollständig leisten. Das musste die zuständige Beigeordnete Brigitte Meier (SPD) nun einräumen. Jetzt sollen offenbar wieder Bundeswehrsoldaten aushelfen.

„Fallzahlen übersteigen Ressourcen“

Mehr als 25 städtische Mitarbeiter seien derzeit in der Kontaktnachverfolgung eingesetzt, teilt eine Sprecherin des Rathauses mit. Täglich würden Fälle registriert, Kontakte ermittelt und, wenn nötig, Quarantänen ausgesprochen. „Die Fallzahlen übersteigen allerdings derzeit die vorhandenen Ressourcen, um alle betroffenen Personen auf den Kontaktlisten tagesaktuell, direkt mit Eingang der Meldung, kontaktieren zu können.“ Daher unterstützen schon jetzt erneut Mitarbeitende anderer Verwaltungsbereiche das Gesundheitsamt, weitere sollen folgen.

Die Infektionszahlen sind so hoch wie seit Januar, kurz nach dem Scheitelpunkt der zweiten Infektionswelle, nicht mehr. Am Donnerstag wurden 62 Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz beträgt 136,2. Besonders Kinder sind derzeit stark betroffen, in der Altersklasse bis vier Jahren beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 154, bei den fünf bis 14 Jahre alten Potsdamern hat sie mit 373,3 einen neuen Rekordwert erreicht.

Ungeimpfte müssen in Quarantäne

Immer wieder hatten Potsdamer Bürger zuletzt dasselbe erlebt: In der Corona-Warn-App erschien eine rote Kontaktwarnung, es bestand also nachweislich längerer, enger Kontakt zu einem Infizierten. Auch Veranstalter, etwa der Nil-Klub auf seiner Facebook-Seite, berichten von Infektionen nach Partys. „Wir wurden von einer Person mit einem positiven Corona-Test kontaktiert, welche auch am Samstag bei uns auf der Veranstaltung zu Gast war. Bisher wurden wir noch nicht offiziell von den Behörden kontaktiert“, schreibt der Nil-Klub.

Dabei sollte das Gesundheitsamt in der Pandemie eigentlich die Kontaktpersonen von nachweislich mit Sars-CoV-2 Infizierten anrufen. Wer ungeimpft ist, muss in Quarantäne, symptomfreie Geimpfte und Genesene hingegen nicht. „Entwickelt die Kontaktperson trotz vorausgegangener Impfung Symptome, so muss sie sich in eine Selbstisolierung begeben und eine zeitnahe Testung veranlassen“, schreibt das RKI. Doch das Gesundheitsamt kennt den Impfstatus der Kontaktpersonen nicht. Um eine Quarantäne zur Vermeidung von Ketteninfektionen auszusprechen, müsste es alle Kontaktpersonen zunächst einmal sprechen.

Soldaten sollen zurückkommen

Unterstützung bieten könnte ein erneuter Einsatz der Bundeswehr im Gesundheitsamt. „Das wäre hilfreich und wünschenswert“, sagt die Stadtsprecherin. Die 35 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr hätten „eine hervorragende Arbeit geleistet. Die Landeshauptstadt hat bereits zur Sondierung von Unterstützungskräften Kontakt zum Kreisverbindungskommando aufgenommen.“ Die Entscheidung über einen solchen Einsatz obliege allerdings nicht der Stadt treffen.

Das Brandenburger Gesundheitsministerium teilt mit, man stehe mit allen Landkreisen, auch mit Potsdam, in engem Kontakt zu Frage der Unterstützung durch die Bundeswehr. „Die Kreise müssen ihre Bedarfe selbst benennen und die Hilfe bei der Bundeswehr beantragen“, erläutert Ministeriumssprecher Gabriel Hesse. Bei einer Schaltkonferenz am Donnerstag habe Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) ihre Unterstützung in dieser Sache versprochen. „Letztlich entscheiden die Bundeswehr und das Bundesverteidigungsministerium über solche Einsätze“, sagt Gabriel Hesse. Ein Sprecher der Bundeswehr signalisiert die Bereitschaft zur Unterstützung. Auf MAZ-Anfrage sagt er: „Das ist ein Standardverfahren, im Rahmen der Amtshilfe kann einem solchen Antrag der Stadt selbstverständlich entsprochen werden und wird es, wenn die Amtshilfe nötig ist, normalerweise auch.“

Von Saskia Kirf