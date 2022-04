Potsdam

Eigentlich ist Karsten Calek ein recht solider Bürger: Inhaber einer EDV-Firma, die auf den technischen Support von Arztpraxen spezialisiert ist, Familienvater, Babelsberger durch und durch. Doch mindestens einmal in der Woche verwandelt er sich und wird zu Kalle Babelka: Sänger, Texter, Gitarrist, Rampensau, Frontmann und Namensgeber der Band Tonverein Babelka. Am Freitag stellt die Gruppe ihr erstes Album vor.

Potsdamer Band mit erstem Album

„Kalle Babelka ist mein schizophrenes Doppel-Ich im Tonverein“, sagt Karsten Calek, „der ist jetzt irgendwie schon eine ganze Weile auf der Welt.“ Eigentlich, erinnert sich der heute 56-Jährige zurück, habe er immer schon Musik gemacht, immer schon Songs geschrieben. „Aber natürlich nie professionell, da bin ick viel zu doof zu“, sagt er lachend und rutscht immer mehr in die breitestmögliche Mundart. „Und immer war was anderes wichtiger, die Familie natürlich, die Firma musste auch erstmal solide stehen.“

Als die Kinder dann aber groß waren und das Unternehmen stabil lief, kam die Musik wieder. „So 2010 habe ich wieder angefangen, Songs zu schreiben. Man kann sich das nicht vorstellen, wenn man das nicht selber macht. Die sind einfach da, man kann sich nicht gegen die Songs wehren.“ Calek alias Babelka spielt zwar Gitarre, hat aber nie eine professionelle musikalische Ausbildung erhalten, Noten lesen „kann ick bis heute nich, keene einzje“.

City, Silly, Gundermann

Zum 50. Geburtstag bekommt er eine Stunde in einem Profi-Studio geschenkt, um dort ein Lied einzuspielen, in dem sich alles um sein Babelsberg dreht. Der Vergleich zur berühmten Kiezhymne von Hubert Schabulke liegt nahe. „Natürlich ist das ein bisschen die 2.0-Variante, auch wenn der Song komplett anders ist“, sagt Karsten Calek. Die Zeit im Studio, die Professionalität – sie gefallen ihm. Er lernt immer mehr Musiker kennen, trifft Produzenten, lässt sich Tipps geben und formt schließlich die Band, den Tonverein Babelka. „Dit jing halt allet seinen Gang“, fasst Karsten Calek zusammen.

Vor der Pandemie ist die Band musikalischer Stammgast im Babelsberger Café Kellermann und auf der Fete de la Musique, spielt auf den Erlebnis- und Livenächten der Stadt, vernetzt sich immer mehr. Der Sound verändert sich, wird vom Singer-Songwriter-Solo-Kalle zu einer poppigen Rockband oder einer rockigen Popband. „Die musikalischen Wurzeln bleiben die selben, klar. Ick bin geprägt von Gundermann, von Silly und City. Da ändert sich auch nüscht mehr dran.“ Nicht zuletzt die gelernten Musiker, die heute mit Calek den Tonverein bilden, bringen mehr mit als nur Gesang zur Gitarre. „Das ist der Wahnsinn“, sagt Karsten Calek, „wenn man nen Song schreibt und den nur kurz erklärt und die wissen, was man meint und spielen das. Und dann formt sich so ein Klang, die eigenen Gedanken werden übersetzt.“

Am Freitag stellt der Tonverein Babelka sein erstes Album „Vielleicht“ im Club Charlotte in der Potsdamer Innenstadt vor. „Keene Ahnung, ob da einer kommt. Auch keene Ahnung, ob einer die Platte haben will, oder ob ick bald 500 davon im Schrank habe“, sagt Karsten Calek – oder eben Kalle Babelka. „Aber wir machen dit jetzt.“

Info: Tonverein Babelka, am Freitag, 18 Uhr, Charlottenstraße 31. Karten an der Abendkasse kosten 18 Euro.

Von Saskia Kirf