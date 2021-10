Potsdam

Sidney Busby hat keinen Plan B. „Ich will Musik machen und irgendwann davon leben können“, sagt sie. Auf dem richtigen Weg ist sie jedenfalls: Am Sonntag stellt die 19 Jahre alte Sängerin, Songwriterin und Musikerin auf der Inselbühne bereits ihr zweites Album vor.

Ein Leben ohne Musik ist unvorstellbar für Sidney Busby. Schon mit vier Jahren lernt sie Klavier spielen, als Kind singt sie vor sich hin. Als Neunjährige nimmt sie das erste Mal am landesweiten Rock Camp im Babelsberger Lindenpark teil – und kommt in den folgenden zehn Jahren in jedem Sommer wieder. „Das war unglaublich wichtig für mich“, sagt sie über das Feriencamp für Brandenburger Nachwuchsmusiker. „Zum einen habe ich dort ganz viel ausprobiert, konnte ganz viele Instrumente testen. Noch wichtiger ist aber, dass ich dort gelernt habe, mit anderen zusammen Musik zu machen und viele Leute kennengelernt zu haben, die einen ganz anderen Hintergrund haben, die einfach außerhalb meiner Blase leben.“

„Man hat als Teenager die selben Probleme, die alle haben“

Ihre Blase, das ist der Stadtrand von Berlin. Sidney Busby und ihre Eltern leben direkt an der Potsdamer Grenze. Der Vater ist Brite, hat früher auf dem Bau gearbeitet und ist heute Hausmann. Durch ihn wächst Sidney zweisprachig auf, im Englischen ist sie genau so sicher unterwegs wie in der deutschen Sprache. Die Mutter arbeitet als Chirurgin. „Ich hatte eine perfekte, absolut behütete Kindheit“, sagt Sidney Busby. „Klar, man hat als Teenager die selben Probleme, die alle haben, aber ich kann mich über mein Zuhause wirklich nicht beschweren.“

Diese Probleme benennt die 19-Jährige auch offen. „Ich habe mich oft nicht gut gefühlt, also nicht so gut wie alle anderen.“ Schüchtern sei sie nie gewesen, „aber wahnsinnig unsicher, was ich dann mit meiner großen Klappe überspiele“. Zweifel an der eigenen Wirkung, Hadern mit dem Körper – Sidney Busby glaubt, die Sozialen Medien verstärken die normalen Teenie-Sorgen. Immer wieder ist es ihr Talent, dass sie auffängt.

Längst hat die junge Musikerin noch Gitarre, Bass und Schlagzeug spielen gelernt. „Das ist irgendwie mehr Mittel zum Zweck als die ganz große Leidenschaft“, sagt sie. Aber sie wolle nicht abhängig sein von anderen Musikern. „Ich möchte irgendwann in ein, zwei Jahren meine Musik komplett allein machen können, vom Schreiben bis zum Produzieren.“

Der Vergleich mit Mega-Star Billie Eilish

Bislang arbeitet sie mit einem ebenso jungen Babelsberger Produzenten zusammen, in ihren Kinderzimmern basteln die beiden Stücke, die absolut professionell klingen. Singen kann die Abiturientin auch – natürlich. Ihre Stimme ist kraftvoll und feminin, sie kann ebenso zart, fast flüsternd singen, wie krachend laut. Das Berliner Stadtmagazin Tip zog bereits den Vergleich, der sich praktisch aufdrängt, und bezeichnete die damals erst 16 Jahre alte Sidney als „ernsthafte Konkurrenz“ für den US-amerikanischen Megastar Billie Eilish: Auch sie hat ihre Welthits bekanntlich im Kinderzimmer produziert, anstelle eines großen Teams arbeitet sie am liebsten mit ihrem Bruder zusammen.

„So ein Vergleich ist natürlich total krass, das ist eine unglaubliche Künstlerin“, sagt Sidney Busby nachdenklich. Sie hat ihren Weg für eine möglicherweise steile Karriere bereits vorbereitet. „Ich konnte mir schon vor zwei Jahren einen Studienplatz an der ICMP in London sichern, dort fange ich im nächsten Jahr ein Songwriting-Studium an“, sagt sie. Die private Hochschule ist eine Kaderschmiede des internationalen Pop-Business, die Liste der Alumni enthält Künstler, die bei Radiohead spielen, bei Lizzo und One Direction. „Ich will das unbedingt, deshalb reiße ich mir jetzt auch als eigentlich fauler Mensch zum ersten Mal in meinem Leben echt den Hintern auf“, sagt Busby. Drei Jobs hat sie derzeit gleichzeitig, um sich das teure Studium leisten zu können. „Außerdem will ich das eine Jahr bis zur Uni nutzen und so viele Konzerte wie möglich geben, so viele Menschen wie möglich kennenlernen“, sagt sie.

Am Samstag auf der Inselbühne fängt Sidney Busby damit an. Der Eintritt ist frei, der Einlass beginnt 18.30 Uhr. Auf Spotify und anderen Plattformen gibt es Sidney Busbys Musik zum Reinhören.

Von Saskia Kirf