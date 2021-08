Potsdam

Der Cocktail, der in der Pfingstkirche gereicht wird, hat nichts mit einem alkoholischen Mischgetränk zu tun. Aber er kann, wie die meisten Drinks, mit einem einprägsamen Namen aufwarten. Beißend, pikant und mit einem lang anhaltenden Geschmack ist er ausgestattet. M

it dem Stalin-Cocktail geht es um die Geschichte der Sowjetunion. Gemixt wurde er als Musikstück vom 1932 geborenen russischen Komponisten Rodion Schtschedrin und vorstellen wird ihn anlässlich des Europäischen Tags des Gedenkens an die Opfer von Stalinismus und Nationalsozialismus am 23. August die Neue Potsdamer Hofkapelle unter der Leitung von Björn O. Wiede.

Björn O. Wiede . Quelle: Bernd Gartenschläger

Auf dem musikalischen Programm der Gedenkstunde stehen außerdem Ludwig van Beethovens Große Fuge in B-Dur op. 133, ein Stück atemberaubender Kompromisslosigkeit, sowie das tief bewegende Adagio für Streicher des US-Amerikaners Samuel Barber, das als Trauermusik konzipiert wurde. Zur Gedenkfeier werden Linda Teuteberg, Vorsitzende des Vereins Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V., sowie Maria Nooke, Beauftragte des Landes Brandenburgs zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur, sprechen. Der Verein Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. ist Partner bei der Organisation.

Europäischer Gedenktag

Der Gedenktag am 23. August wurde auf Empfehlung des Europäischen Parlaments 2009 von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) eingeführt. „An diesem Tag soll der Opfer aller totalitären und autoritären Regime in Europa im 20. Jahrhundert gedacht werden“, berichtet Gisela Rüdiger, Vorsitzende des Vereins Gedenk- und Begegnungsstätte ehemaliges KGB-Gefängnis in der Leistikowstraße. Dieses Gedenken wird vor allem in den ehemals von der Sowjetunion beherrschten Ländern begangen.

Maria Nooke, Beauftragte des Landes Brandenburgs zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur. Quelle: Julian Stähle

„Bis 1989 war es dort verboten, an die Gewalttaten des Kommunismus der Stalin-Ära und danach zu erinnern. Sogar das Erinnern an die Verbrechen des Nationalsozialismus wurde in der DDR von der SED vereinnahmt. Zivilgesellschaftliches Engagement war nicht erwünscht. Beispielsweise lösten 1983 die Polizei und die Staatssicherheit eine Gedenkfeier junger Leute zur Erinnerung an die Plünderung und Zerstörung der Inneneinrichtung der Potsdamer Synagoge während des Novemberpogroms 1938 gewaltsam auf“, sagt Gisela Rüdiger. Seit fünf Jahren ist der Gedenktag auch für den Verein Anlass mit einer Veranstaltung an die unzähligen Opfer der Terrorregime in Europa und darüber hinaus zu erinnern.

FDP-Bundestagsabgeordnete Linda Teuteberg ist Vorsitzende des Vereins Gegen Vergessen – Für Demokratie. Quelle: Bernd Gartenschläger

In diesem Jahr soll das Gedenken erstmals mit einem Konzert verbunden werden. Der Stalin-Cocktail von Rodion Schtschedrin, der jahrelang als Vorsitzender des sowjetischen Komponisten-Verbandes agierte, wird dabei im Fokus stehen. Der Komponist, der heute in München und in Moskau lebt, machte vor allem durch seine mitreißende „Carmen-Suite“ international von sich reden. Seine Frau, die legendäre Ballerina Maya Plissetzkaya, hat mit ihrer Darstellung der Carmen große Erfolge gefeiert. 1992 schrieb Schtschedrin eine Folge von musikalischen Miniaturen unter dem Titel Russische Fotografien. Aus diesem Werk stammt auch der Stalin-Cocktail.

Das Pathos des sozialistischen Realismus, das man zunächst in seiner Musik antraf, wurde in dieser Komposition überwunden. Längst ist Schtschedrin stilistisch in der Postmoderne angekommen. „Das Stück ist wohl der klügste musikalische Kommentar zur stalinistischen Ära der Sowjetunion. Es ist ein Meisterwerk. Dem Komponisten gelingt es innerhalb von nur sechs Minuten, einen Klang-Background über die stalinistische Tyrannei einzufangen“, schrieb die renommierte russische Musikwissenschaftlerin Valentina Cholopova.

Gedenkfeier am 23. August um 18 Uhr

„Wir freuen uns, dass die Stiftung International Maya Plissetzkaya und Rodion Schtschedrin Foundation die Aufführung in Potsdam mit der Bereitstellung des Notenmaterials unterstützt“, erzählt Gisela Rüdiger.

Die Veranstaltung am 23. August beginnt um 18 Uhr mit einem Gedenken im ehemaligen KGB-Gefängnis und wird anschließend um 18.30 Uhr in der Pfingstkirche mit dem musikalischen Gedenken fortgesetzt. Der Eintritt ist frei.

Von Klaus Büstrin