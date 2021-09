Potsdam

Nur wer hin und wieder auf dem Weg durch die Stadt seinen Blick vom Handy ablässt und nach oben schaut, wird sie entdecken: Korkmännchen besiedeln nun auch Potsdams Straßenschilder.

Street Yogis – die ersten Korkmännchen

Die kleinen, aus Kork und Schaschlikspieß, gebastelten Männchen können schon seit einigen Jahren in verschiedenen deutschen Städten, vorrangig in Berlin, bewundert werden. Zurückzuführen sind sie auf den Berliner Straßenkünstler Josef Foos, der die Figuren bereits seit 2009 herstellt und verteilt – was es damit auf sich hat, darüber gibt es sogar eine eigene Internetseite und einen Wikipedia-Eintrag.

Ihm haben die vergänglichen Kunstwerke auch den Namen „Street Yogis“ zu verdanken, der Künstler ließ seine Figuren zunächst verschiedenste Yogaübungen ausführen, passend zu seinem Beruf als Yogalehrer. Die Inspiration habe er von dem britisch-japanischen Künstler Slinkachu. Der fertigt seit mehr als 15 Jahren bereits die sogenannten „Little People“ an: Fingernagelgroße Figuren, die er an verschiedenen Orten in London aufstellte.

Korkmännchen am Lutherplatz. Quelle: Julius Frick

Jedes Korkmännchen ein Unikat

„Da habe ich gedacht: Das will ich auch machen“, berichtet Foos der MAZ bereits im Juli. An einem einfachen Korkmännchen sitzt der Künstler eine Stunde lang, kommen allerdings Farbe, aufwendige Verzierungen oder ausgefallene Posen hinzu, kann der Prozess sogar mehrere Tage dauern. Die Zeit habe Foos, welcher auch unter dem Künstlernamen „Joy Fox“ bekannt ist, da er ohne Fernseher lebt. Bestaunen kann man die Figuren auf seiner Facebook-Seite unter seinem Künstlernamen.

Nachahmer in Potsdam

Mittlerweile gibt es viele Nachahmer, welche auf den Korkmännchen-Zug aufgestiegen sind und nun eigene Kreationen in der Heimatstadt verteilen. Darum handelt es sich in Potsdam wahrscheinlich auch. Denn der Stil ist ein anderer als bei Foos oder beim zweiten bekannten Berliner Korkmännchen-Macher „Jörg“ („Friedenauer Korkmännchen“). Etwa die Form von Kopf, Händen und Füßen weicht ab, aber auch die Farbgestaltung.

Korkmännchen in der Karl-Liebknecht-Straße. Quelle: Julius Frick

Werke eines MAZ-Lesers?

Möglicherweise ist es das Werk eines MAZ-Leser? Wir nehmen gern Tipps entgegen: potsdam-stadt@MAZ-online.de

Die beste Art und Weise sich von den kleinen Figuren den Tag versüßen zu lassen ist direkt vor Ort. Ein aufmerksamer Spaziergang durch Potsdams Straßen lohnt sich also. In Teltow-Fläming gibt es sogar originale „Street Yogis“ zu bewundern. Vielleicht entdeckt der ein oder andere noch mehr Korkmännchen auf den Straßenschildern der Region.

Von Naomi Gyapong