Teltower Vorstadt

Es ist ein Schauspiel, das viele Spaziergänger anzieht. Weit über 100 Kormorane bevölkern in diesen Tagen die Ufer der Nuthe. Scheinbar werden es täglich mehr. Sie sitzen in den Bäumen und am nördlichen Ufer des Flusses, wo sie nicht von Menschen gestört werden – und langen kräftig im Fischbestand der Nuthe zu.

Für den Potsdamer Vogelexperten Manfred Pohl ist das keine Überraschung. „Die Ufer vieler Havelgewässer sind gerade gefroren. Da kommen die Kormorane von dort und fliegen zur Nuthe, die noch fließt. Hier gibt es viele Fische und der Kormoran ist immer da, wo der Fisch ist“, erzählt Pohl der MAZ. Er ist Leiter der Fachgruppe Ornithologie des Naturschutzbunds NABU.

Weit über 100 Tiere versammeln sich an den Ufern und in den Bäumen. Quelle: www.fotofrick.de

Er hat sie schon in Riesenschwärmen über den Tiefen See fliegen sehen. „Sie setzen sich an die Stellen, wo Fische sind“, sagt Pohl. Das Schauspiel an der Nuthe hat er noch nicht mit eigenen Augen gesehen – als er vor einer Woche dort war, waren es nur etwa ein Dutzend, der korpulenten schwarzen Vögel.

Kormorane sind keine Zugvögel. Sie überwintern an den Gewässern in der Region. Quelle: Julius Frick

Der Kormoran ist kein Zugvogel, sondern überwintert in der Region. „Für die Fischer an der Havel ist er ein ganz großer Fressfeind geworden und deshalb zum Teil auch verhasst“, weiß Pohl. Weil der Vogel keine natürlichen Feinde hat – für andere Raubvögel ist er schlicht zu groß – ist seine Population in den vergangenen 20 Jahren stark gewachsen.

Das Füttern der Vögel sei nicht notwendig, „die kommen alleine klar“, stellt Pohl fest, auch sich die Leute „jetzt, wo es einen richtigen Winter gibt, Sorgen um die Vögel machen.“

Nicht nur die Ufer, sondern auch die Baumkronen sind von Kormoranen bevölkert. Quelle: Julius Frick

Wer dennoch mit seinen Kindern oder Enkeln Vögel füttern will, soll folgendes beachten: „Es ist nicht verboten Vögel zu füttern, aber werfen Sie das Brot nicht ins Wasser, sondern auf die Uferkante“ rät Pohl. Denn wenn es versinkt, gelangen zu viele Nährstoffe in das Gewässer. Es sollte zudem nicht zuviel Brot sein, das den Vögeln nicht gut bekommt. „Qualitätsfutter“ wären dagegen Haferflocken oder Getreide.

Der Graureiher wundert sich –sonst sitzt er fast allein an dieser Stell –nun hat er große Konkurrenz beim Fischfang. Quelle: Julius Frick

Wer einen Futterkasten oder ein Vogelhäuschen auf dem Balkon oder im Garten hat, sollte nicht nur im verschneiten Winter, sondern ganzjährig füttern. Im Sommer natürlich weniger, aber nie ganz aufhören. Die Vögel gewöhnen sich so an eine Futterstelle.

Von Peter Degener