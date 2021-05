Potsdam

Das Kosmos-Mosaik am Rechenzentrum verschwand am Freitag kurzzeitig hinter einem schützendem Schleier. Rings um die bunten Steinchen haben Nutzer des Kreativhauses Rechenzentrum die Pfosten zwischen den Bildtafeln und die Fenstersimse darüber gereinigt und gestrichen. Jahrelang rahmten Spuren der Witterung, Dreck und Schmierereien die denkmalgeschützten Mosaike des Künstlers Fritz Eisel. In den nächsten Wochen sollen so alle Pfosten und Bildtafeln herausgeputzt werden.

Das Team aus dem Rechenzentrum bei der Arbeit am Freitag. Quelle: Julius Frick

Grünlich-grauer Ton anstelle von Dreck und Graffiti

Mit der Aktion ist ein weiterer Schritt zur Sicherung des Kunstwerks getan. Die Aktion des Für-Vereins aus dem Kreativhaus wurde von Anja Engel, der Direktorin des Hauses initiiert und fachlich von Gottfried Hauff geplant, der bis 2015 Professor für Steinkonservierung an der Fachhochschule Potsdam war. Er hat den Farbton Ton angemischt, der dem ursprünglichen grau-grünlichen Anstrich aus Ostzeiten sehr nahekommt und das strahlende Weiß überdecken soll, mit dem regelmäßig Graffiti übermalt wurden.

Mosaik ist gefährdet und muss dringend saniert werden

Die Nutzer des Rechenzentrums wollen den Wert des Mosaiks, aber auch seinen schlechten Zustand und den dringenden Handlungsbedarf hervorheben. „Es muss unbedingt eine Konservierung und Restaurierung stattfinden, denn die Tafeln sind grundsätzlich gefährdet. Das sollte auch in den nächsten zwei Jahren passieren, egal was aus dem Gebäude wird“, sagt Hauff.

Der Kosmonaut des Mosaiks wurde geschützt. Quelle: Julius Frick

Im Sommer 2020 wurden erste Sicherungsmaßnahmen durch den Sanierungsträger Potsdam umgesetzt. Dabei wurde mit Japanpapier eine Notsicherung entlang von Rissen und Rändern vorgenommen. Die Nutzer des Rechenzentrum kümmern sich bereits seit ihrem Einzug in das Haus 2015 um das Kunstwerk. Sie säuberten die Bildtafeln und dokumentierten mit dem wissenschaftlichen Symposium „Über-Eck“ auch das Wissen über das Mosaik und den Umgang mit ähnlichen Werken in Ostdeutschland.

Von Peter Degener