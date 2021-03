Potsdam

Insgesamt 14 Corona-Schnelltestzentren und mobile Angebote nahmen am Montag in Potsdam ihren Betrieb auf. Bereits am vergangenen Freitag gab die Stadt eine vorläufige Liste der Standorte heraus. Sie befinden sich quer in der Stadt verteilt – in Apotheken, Bürgerhäusern und anderen vergleichbaren Einrichtungen.

Die kostenlose Schnelltestaktion ist derzeit auf zwei Wochen ausgelegt. Die Kosten der freiwilligen Tests von insgesamt knapp 650.000 Euro übernimmt die Stadt, rund 18 Euro pro Test. Dabei handelt es sich nicht um Spucktests, sondern um sogenannte Nasenvorhof-Tests, die von Apothekern und medizinischem Personal durchgeführt werden.

Stadt geht von 36.000 Tests aus

Die Verwaltung geht davon aus, dass nur etwa zehn Prozent der Potsdamer das Angebot tatsächlich nutzen und sich insgesamt zwei Mal in den kommenden zwei Wochen testen lassen werden. Demnach müssen 36.000 Tests bezahlt werden. Andere Städte hätten eine Testquote zwischen 10 und 30 Prozent der Bevölkerung.

Neben den Apotheken sind die Diagnostik GmbH des Ernst-von-Bergmann-Klinikums (EvB) und das Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie in Golm weitere Partner. Die Klinikgesellschaft unterstützt mit PCR-Tests bei positiven Schnelltests. Das Fraunhofer-Institut soll die Testergebnisse in einem Pilotprojekt wissenschaftlich begleiten.

Von Marcus J. Pfeiffer