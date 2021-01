Potsdam

Rund 450 Schul- und Kitakinder sind am Dienstag mit einem Mittagessen beliefert worden. Das teilte Rathaussprecherin Christine Homann auf Anfrage mit. Am Mittwoch sollen weitere 680 Essen verteilt werden, wahrscheinlich würde sich die Zahl dann auf rund 1000 Essen pro Tag erhöhen. So sind die Erfahrungswerte aus dem Frühling, wie Homann sagte.

Kita- und Schulkinder sollen auch während der coronabedingten Schließzeiten weiterhin ihr Mittagessen erhalten, deswegen organisiert die Stadt in Kooperation mit zwei Fahrdiensten und fünf Caterern, die Versorgung der Kinder an den Werktagen zuhause. Der Lieferdienst startete am Dienstag, 12. Januar. Gekocht werden laut Homann typische Schul- und Kita-Mittagsgerichte, wie Erbseneintopf, Hühnerfrikassee, Hähnchenfilets oder Fischstäbchen.

Familien können sich noch anmelden

Rund 2.500 Kinder profitieren laut Stadt in Potsdam von einem kostenreduzierten oder kostenfreien Mittagessen. Berechtigte Familien können sich auch jetzt noch bei der Stadt telefonisch unter (0331) 289 1865 oder per E-Mail unter mittagessen@rathaus.potsdam.de anmelden. Angegeben werden müssen die Vor- und Nachnamen sowie Geburtsdaten der Kinder, der Name der Schule beziehungsweise Kita sowie eine Anschrift für die Lieferung und gegebenenfalls abweichende Namen auf dem Klingelschild. Unvollständige Anmeldungen können laut Stadt nicht berücksichtigt werden.

Von MAZonline/sku