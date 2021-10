Potsdam

„Jetzt kommen die, die sich nicht haben impfen lassen und es auch nicht wollen“, sagt Jirka Witschak. Bei der Kommunalen Arbeitergemeinschaft Tolerantes Brandenburg testet er Potsdamer auf das Corona-Virus. Doch weil die Corona-Tests nunmehr kostenpflichtig sind, stellt er sich auf mehr Diskussionen und Gegenwehr bei denjenigen ein, die sich nun testen lassen müssen.

„Wir versuchen mit ihnen ins Gespräch zu kommen und sie über die Impfstoffe und etwaige andere Sorgen aufzuklären“, sagt er. Immer wieder seien Bürger da gewesen, die etwa die Bundesrepublik als solche in Frage stellen oder aus einem politisch rechten Spektrum kommen würden.

Es sei schon gelungen, Menschen von einer Impfung zu überzeugen

Deshalb liegen etwa auch Broschüren und Zeitungsartikel aus, welche über die Impfstoffe informieren würden. Die Leute würden sich zunächst total erwischt fühlen und ganz automatisch eine defensive Haltung einnehmen. „Es ist auch schon gelungen, Menschen von der Impfung zu überzeugen“, sagt Jirka Witschak, doch seien es die Wenigsten gewesen.

Bei der Ribbeck-Apotheke sei es am gestrigen Montag ein fast normaler Testtag gewesen. Doch erwartet Geschäftsführerin Bettina Zurek künftig einen Rückgang der Testzahlen, eben weil sie nun eigenes Geld kosten. 40 Tests habe sie am Montag gemacht, „das haben wir so erwartet, glauben aber, dass es in den nächsten Tagen deutlich zurückgeht“, sagt sie. Denn vor allem Kinder hätten sich zur Ferienzeit in ihrer Apotheke impfen lassen. 23 der insgesamt 40 getesteten seien entweder Kinder oder Schwangere gewesen.

Ein leichter Rückgang der Testzahlen

Einen Rückgang der Tests stellt etwa auch Andreas Butans aus der Apotheke im Markt-Center fest. „Im ersten Moment sind es weniger Menschen gewesen, die wir heute getestet haben“, sagt er. Insgesamt zehn Bürger seien heute für einen Corona-Test dort gewesen. Üblicherweise seien es sonst etwas mehr. Überrascht seien die Kunden aber nicht gewesen, dass sie die Tests nun selber zahlen müssen. „Es gab keine böse Überraschungen und lief alles reibungslos ab“, sagt Andreas Butans.

Ähnlich lief der erste kostenpflichtige Testtag auch in der Apotheke zum Schwarzen Bär. 14 Kunden seien am Montag gekommen um sich testen zu lassen. „Die Zahl ist gleichgeblieben, in den letzten Wochen war es ähnlich“, sagt Elena Liebson, eine Angestellte. Auch hier habe es keine bösen Überraschungen oder Diskussionen gegeben, „die Kunden wussten Bescheid“, sagt sie.

Von Steve Reutter