Potsdam

Abserviert. Weil sie im Westen keiner kannte. Und keiner wollte. „Wenn du nach der Wende den Filmemachern alles auf den Tisch gelegt hast, dein Diplom, deine Vita, deine Entwürfe, da hieß es dann: Aber das Tempo!“, sagt Barbara Braumann, „ihr aus dem Osten könnt mit unserem Tempo doch gar nicht mithalten!“ Da half es auch nichts, dass sie bei der Defa zu den Besten gehört hatte. Zu denen, die großen Filmen nicht nur mit auf die Welt geholfen, sondern ihnen auch ein paar Schwünge ihrer Handschrift mitgegeben hatte. An 54 Spiel- und Fernsehfilmen hat Barbara Braumann bei der Defa mitgewirkt. Der bekannteste ist „Die Legende von Paul und Paula“ (1973), dieser unsterbliche Film.

Barbara Braumann – Kostümbildnerin und Diplom-Designerin. Quelle: Julius Frick

Barbara Braumann (80) hat ihre Defa-Geschichte schon oft erzählt. Worüber sie bis heute geschwiegen hat, ist das Ende dieser Geschichte, das kein glückliches war, aus dem heraus ihr aber ein Neustart im wiedervereinigten und doch noch lange entzweiten Deutschland gelang. Anders als viele ihrer künstlerischen Kolleginnen und Kollegen, von denen die einen den Beruf mit der Wende aufgeben und die anderen im Herzen kaputt gehen, hat Barbara Braumann die Enttäuschungen und Verletzungen verwunden. Vergessen hat sie sie nicht. Dafür hat sie ihren Beruf einfach zu sehr geliebt. Dafür hat sie ihn zu gut beherrscht. Zu viel dafür getan, um ein zweites Mal in der Filmbranche anzukommen. „Alles, wirklich alles machen zu können: Kinderfilme, Tanz, Märchen, Gegenwart, Historisches, Utopisches – das war mein großer Traum“, sagt Barbara Braumann. Diesen Traum hat sie sich bei der Defa erfüllt.

Sie wollte immer zum Film – und wie sehr sie zum Film wollte! Mit aller Macht, mit Fleiß, Einfallsreichtum – und mit Courage. Die hatte ihr die Mutter mitgegeben. Sie bringt ihrem Mädchen, das im kriegszerbombten Magdeburg aufwächst, bei, zuallererst auf sich selbst zu vertrauen und sich nicht von anderen abhängig zu machen. „Alles, was du lernst, lernst du nur für dich“, mahnt die Mutter, „was du wirklich willst, schaffst du auch.“

Figurinen mit besonderer Handschrift: Barbara Braumann hat unzählige Entwürfe für Spiel- und Fernsehfilme gezeichnet. Ihr Lebenswerk hat sie vor einigen Jahren dem Filmmuseum Potsdam übergeben, das sie unter anderem mit einer großen Retrospektive ehrte. Quelle: Julius Frick

Die Mutter ist es, die der kleinen Barbara die Welt des Films zu Füßen legt. Im Nachkriegsdeutschland ist an Freizeitangebote für Kinder nicht zu denken. Der Vater, ein Kirchenbauarchitekt, ist im Krieg geblieben. Die Mutter bringt sich und das Kind allein durch. Sie klopft am Tag Steine und näht nachts mühselig die Miete zusammen. Geld fürs Kino ist aber immer da: Im Kino sucht die Mutter, die einst selbst Kostümbildnerin werden wollte, Zerstreuung – für die kleine Barbara aber flimmert die Zukunft über die Leinwand. Sie weiß schon damals: „Das will ich auch mal machen!“ Am liebsten sind dem Kind Historienfilme und russische Märchen. Wieder daheim, schnappt sich das Mädchen ein Blatt Papier und zeichnet die Kostüme aus dem Gedächtnis nach. Das Talent, sagt sie, habe sie vom Vater geerbt, aber auch die Mutter sei eine hervorragende Zeichnerin gewesen.

Lehre, Studium – Traumberuf

Mitte der 1950er Jahre ziehen Mutter und Tochter nach Kleinmachnow. Da hat Barbara Braumann ihren Weg ins Filmgeschäft schon gut durchdacht: Sie macht eine Lehre zur Damenmaßschneiderin und träumt davon zu studieren. Weil es damals nirgendwo in der DDR einen Studiengang für Kostümbildner gibt, nimmt sie einen Umweg: An der Ingenieurschule für Bekleidungsindustrie an der Warschauer Straße in Berlin soll eine Modeklasse eingerichtet werden: Die technischen Fächer geben Lehrer des Hauses, für die künstlerischen Kurse entsendet die Kunsthochschule Weißensee Dozenten. Zum Studium kann man aber nur delegiert werden. Also fängt Barbara Braumann beim VEB „Kunst und Mode“ an, bleibt dort nicht lange, lernt aber viel: „Kunst und Mode“ entwirft und schneidert Kostüme für große Theater, darunter der Friedrichstadtpalast.

25 Jahre bei der Defa in Babelsberg

Der Betrieb delegiert sie zum Studium: Unter den 22 Glücklichen, die von 400 Bewerberinnen ausgewählt werden, ist Barbara Braumann. Nach dem Studium als Modedesignerin in einem Textilbetrieb zu arbeiten, ist für sie jedoch unvorstellbar: Sie nimmt Kontakt zur Defa auf, die hat aber keine Stelle frei. Nur wenn der Abschluss überdurchschnittlich ausfalle, könne man etwas machen. Im September 1965 fängt Barbara Braumann bei der Defa an und bleibt 25 Jahre.

Für "Die Legende von Paul und Paula" (1973) hat Barbara Braumann unvergessliche Kostüme geschaffen. An Paulas (Angelica Domroese) Unterrock ließ die Kostümbildnerin Strohblumen-Köpfe nähen. Quelle: AKG-Foto

Als Kostümbildnerin hat sie die Schauspieler nicht einfach nur angezogen. „Das Kostümbild“, sagt sie, „muss immer der Dramaturgie folgen.“ Deshalb könne sich ein Kostümbildner nicht einfach hinsetzen und loslegen: „Man muss die Vision des Regisseurs verstehen.“ Wenn Regisseur und Drehbuchautor noch ganz am Anfang stehen, ist der Kostümbildner neben Kameramann und Filmszenenbildner eines der ersten Gewerke, das in die Planungen einbezogen wird. Sie hatte gerade bei der Defa angefangen, als sie zu ihrer ersten kreativen Ménage-à-trois eingeladen wird: Regisseur Gerhard Klein – er wird vom Förderer zum väterlichen Freund – und Drehbuchautor Wolfgang Kohlhaase wollen über „Berlin um die Ecke“ sinnieren. Barbara Braumann sitzt mit am Tisch – und sagt keinen Mucks. „Man muss gut zuhören“, sagt sie. „Berlin um die Ecke“ ist der zweite Defa-Film, für den sie arbeitet, und der erste, für den sie ganz allein zuständig ist. Ihr Aufstieg von der Kostümbildnerassistentin zur Kostümbildnerin ist rasant. Was folgt, ist Filmgeschichte: Ihr Oeuvre hat Barbara Braumann vor ein paar Jahren dem Filmmuseum Potsdam übergeben. Wer auf Tuchfühlung mit ihren Kostümen gehen will, hat dort die Gelegenheit.

Von einem Tag auf den anderen stand sie auf der Straße

Das Ende der Defa kam für die Angestellten unerwartet. „Wir hatten damit gerechnet, dass der Betrieb vielleicht verkleinert wird, ja – aber abgewickelt? Nein, daran hat keiner gedacht.“ Von einem Tag auf den anderen steht auch Barbara Braumann auf der Straße, muss zum Arbeitsamt, bezieht Arbeitslosengeld. Die Erfahrungen, die Kollegen bei der Jobsuche und lange noch am Set machen, bezeichnet Barbara Braumann heute als Mobbing: Sie sagt sich damals dennoch: „Das wird schon wieder“. Weil sie es will.

Recherche in den Boutiquen von West-Berlin

Barbara Braumann bereitet ihren Neustart akribisch vor – mit Fleiß. Tag für Tag steigt sie in ihren Trabant und fährt nach West-Berlin, streift durch feine Boutiquen und große Kaufhäuser, notiert sich Preise, Hersteller, Marken. Sie will eine im Westen belastbare Kalkulation aufstellen können: „Die schlimmste Arbeit, aber die Grundlage für alles. Beim Film geht es immer ums Geld. Das ist überall auf der Welt so.“

Beweisen, dass die Defa-Künstler nicht schlechter sind

Nach einem Jahr fühlt sie sich bereit. Bewerbungen schreibt sie nicht. Einmal mehr beweist sie Courage: Sie stellt sich persönlich bei den Produzenten vor und überzeugt. Ja, auch sie muss sich von Engagement zu Engagement hangeln. Regisseure und Schauspieler empfehlen sie aber schnell weiter. Ihre erste große West-Produktion sind die „Sylter Geschichten“. „15 Episoden waren geplant – ich wurde für die ersten zwei gebucht und man sagte mir, dass ich weitere zwei machen kann, wenn ich gut bin. Ich stand unter Druck und sagte mir: Ich werde euch beweisen, dass wir von der Defa nicht schlechter sind, dass wir aus dem Osten auch arbeiten können! – Am Ende habe ich alle 15 Filme gemacht.“

„Die Mangelwirtschaft in der DDR hat meine Kreativität befeuert“

Natürlich – die „Sylter Geschichen“ waren eine tolle Produktion und es sollten weitere tolle Produktionen – unter anderem in Namibia und in Kanada – folgen. Aber alles kaufen zu können, nichts entwerfen zu müssen, das ist nichts für eine vom Schlage Braumann. „Die Mangelwirtschaft in der DDR hat meine Kreativität befeuert“, sagt sie, „die Arbeit bei der Defa hat mich ausgefüllt, das war für mich nicht Arbeit – das hat mir Spaß gemacht.“ Die Zeit nach der Wende fasst sie schon mal so zusammen: „Kittel, Kittel, Kittel“. Wie viele Arztserien sie ausgestattet hat? „Ach...“. Barbara Braumann winkt ab. „Ganz selten bot sich mal die Gelegenheit, ein Abendkleid zu entwerfen. Künstlerisch war da überhaupt nichts gefragt.“

In Flickenkisten stöbern zu können, ist wie Goldgraben

Bei der Defa hat Barbara Braumann aus Nichts unvergessliche Kostüme erschaffen. Pauls blütenweißes Hemd, das Hemd, das Paula zerreißt – das Hemd! – und die knallroten Schürlackstiefel der Schönen. Paulas mit Strohblumen verzierter Unterrock... „Unsere Einkäufer haben Stoffe aus der ganzen DDR zusammengetragen“, erzählt Barbara Braumann. Ab und zu fährt sie mit, bettelt Betriebsleiter förmlich an: In den Flickenkisten stöbern und sich bedienen zu können – das sei gewesen wie nach Gold zu graben.

"Eolomea" (1972) gilt als die beste Weltraum-Utopie der Defa. Quelle: Defa-Stiftung

Für die Weltraum-Utopie „Eolomea“ (1972) reist Barbara Braumann eigens nach Moskau, um sich einen Raumanzug ansehen zu können: Fotos sind nicht erlaubt, ein Soldat mit Gewehr steht hinter ihr. Barbara Braumann notiert heimlich in einen winzigen Block mit einem Bleistiftstummel, wo sich die Ventile am Anzug befinden, wo die Schläuche, wie viele links, wie viele rechts. Im Hotel macht sie die ersten Skizzen – beinahe wie damals nach den Kinobesuchen mit der Mutter... Bei den Kosmonautenanzügen helfen später die Männer aus der Defa-Schlosserei mit alten Wartburg-Teilen aus. „Viele sagen, dass die Defa wie ein große Familie war“, sagt Barbara Braumann. „Das finde ich ein bisschen übertrieben. Aber wir haben zusammengehalten. Einer hat dem anderen geholfen.“

„Ich musste immer einen Tick besser sein“

Das habe sie später so nicht mehr erlebt. Die bitterste Enttäuschung ist für sie der Moment, als man sie aus „Der Trinker“ mit Harald Juhnke (1995) kickt. „Die Produktion hatte sich mit dem Regisseur überworfen und der Neue sagte: Die Frau aus dem Osten kenne ich nicht... – Das Drehbuch lag bei mir schon zu Hause auf dem Tisch, ich hatte schon angefangen zu arbeiten.“ Dass ihre Nachfolgerin am Telefon um Entschuldigung bittet, rechnet sie ihr hoch an. „Natürlich schere ich nicht alle über einen Kamm“, sagt Barbara Braumann. „Aber ich musste mir ein dickes Fell zulegen, um diese Zeit unbeschadet zu überstehen. Und ich musste immer einen Tick besser sein.“

Von Nadine Fabian