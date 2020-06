Vor 67 Jahren schlugen die DDR und die sowjetischen Besatzungstruppen den ersten großen Aufstand blutig nieder. In Potsdam wurden zahlreiche Menschen inhaftiert. Oberbürgermeister und Ministerpräsident erinnern daran.

Kränze für Opfer und Inhaftierte des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 in Potsdam

