Potsdam

In acht Jahren sollen 5000 Menschen in Krampnitz leben, gut angebunden an den Rest der Stadt Potsdam. Der Ausbau des Bus- und Tramnetzes ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Belebung des neuen Stadtteils. In der kommenden Woche soll die Stadtverordnetenversammlung die Grundlagen dafür schaffen und ein Investitionspaket von 105 Millionen Euro freigeben.

Wie fahren die Bahnen in den Norden?

Vorerst soll es bekanntlich keine Tramtrasse bis Krampnitz geben, stattdessen sieht die Planung vor, die Einwohner mit Bussen zum Campus Jungfernsee und damit in die Straßenbahnen zu bringen. „Campus Jungfernsee ist als Umsteigepunkt sehr wichtig“, sagt Potsdams Verkehrs-Beigeordneter Bernd Rubelt (parteilos). Künftig sollen dort deshalb noch mehr Bahnen fahren als bislang, der Chef des Potsdamer Verkehrsbetriebs (Vip), Uwe Loeschmann, spricht von einem Fünf-Minuten-Takt der Linie 96 – allerdings erst, „wenn der Stadtteil Krampnitz voll an den Start geht“.

Bis dahin soll die Taktung sukzessive ausgebaut werden. Dafür wiederum müssen die Tramgleise zwischen den Roten Kasernen und Campus Jungfernsee zweigleisig werden: Bis zu 24 Fahrzeuge in der Stunde können nicht auf der bestehenden einspurigen Trasse fahren. Der Start der zwei- bis zweieinhalb Jahre dauernden Bauarbeiten ist für 2023 angesetzt, Kostenpunkt: 7,5 Millionen Euro.

Welche Fahrzeuge werden gekauft?

Wenn mehr Bahnen fahren sollen, müssen zunächst mehr Bahnen vorhanden sein. Der Vip will bis 2030 insgesamt 25 neue, topmoderne Niederflurtrams kaufen. Der Hersteller steht bereits fest, wird aber aus vergaberechtlichen Grünen noch geheim gehalten: Zunächst müssen die Stadtverordneten dem rund 60 Millionen Euro teuren Ankauf zustimmen. Die Trams der Zukunft sind statt 30 ganze 42 Meter lang und barrierefrei.

Nach und nach soll auch die 54 Fahrzeuge starke Busflotte des Vip auf umweltfreundliche Antriebe umgestellt werden. Geplant ist die Anschaffung von zunächst 25 Elektro-Bussen für den Stadtverkehr, die Kosten dafür sind in diesem Investitionspaket nicht eingepreist.

Was passiert am Betriebshof?

Diese Neuanschaffungen brauchen mehr Platz auf dem Betriebshof: Längere Trams benötigen mehr Abstellfläche, für die Elektro-Busse müssen generell eine Infrastruktur auf Parkplätzen, Starkstrom-Ladestationen, Brandschutzeinrichtungen und Werkstatt geschaffen werden. Für die Bahnen entstehen zwei weitere Abstellgleise. „Die Fläche des Betriebshofs bleibt die gleiche, aber es wird enger werden“, sagt Vip-Chef Loeschmann. Der Umbau soll 26 Millionen Euro kosten.

Gibt es genug Fahrer?

Der Vip hat ein akutes Personalproblem, will aber in den kommenden Jahren mit einem intensiven Ausbildungsprogramm ausreichend Fahrerinnen und Fahrer für die zusätzlichen Busse und Bahnen einstellen. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das hinbekommen“, sagt Loeschmann, „auch, weil wir Tramfahrer binnen drei Monaten selbst ausbilden können.“

Woher kommt das Geld?

Das 105 Millionen Euro schwere ÖPNV-Paket ist, sagt Potsdams oberster Verkehrsentwickler Norman Niehoff, „die größte Investition, die die Stadt jemals in Sachen Nahverkehr getätigt hat, es ist ein zukunftsweisender Meilenstein in der Verkehrswende“. Die Landeshauptstadt ermögliche die Summen von 60 Millionen Euro für neue Bahnen, 7,5 Millionen für den Gleisausbau, 26 Millionen Euro für den Umbau des Betriebshofs sowie weiteren 10 Millionen Euro für die Streckenerweiterung und den Betriebshof im Norden der Stadt. 13,5 Millionen Euro sollen als Fördermittel generiert werden. Der Rest ist bereits im Haushalt enthalten, zum Teil stammt das Geld aus der Förderung der Entwicklungsmaßnahme Krampnitz.

Von Saskia Kirf