Krampnitz: Das alles passiert gerade im Potsdamer Entwicklungsgebiet

Derzeit dominiert die Debatte um den Verkehr die Potsdamer Öffentlichkeit, wenn das Stichwort „ Krampnitz“ fällt. Doch im größten Bauprojekt der Stadt laufen viele Entwicklungen ganz unberührt von den Fragen zur Straßenbahntrasse oder dem Verkehr auf der Bundesstraße 2 und nehmen deutliche Formen an.

Die MAZ hat sich mit dem Chef des Entwicklungsträgers Potsdam, Bert Nicke, auf dem einstigen Kasernenareal im Potsdamer Norden umgesehen und bietet einen Überblick über die wichtigsten Maßnahmen, die hinter dem gesicherten Zaun gerade laufen.

1. Nur Vermarktung rettet das Torgebäude noch

Der Uhrenturm ragt weit aus dem markanten Torgebäude im Westen von Krampnitz heraus – ein Brand zerstörte vor einigen Jahren den Dachstuhl und schuf damit die ungewöhnliche Silhouette. Das Torgebäude ist eines der Sorgenkinder des Entwicklungsträgers. Denn das Denkmal ist seit dem Brand schonungslos der Witterung ausgesetzt. Eigentlich hätte es längst in den Vertrieb gehen sollen, doch dann kam die Corona-Krise dazwischen. Die einschlägigen Immobilienmessen wurden abgesagt.

Nun sucht Bert Nicke vom Entwicklungsträger Potsdam das direkte Gespräch, um das Haus in die Hände eines Projektentwicklers zu geben. Er stehe mit Interessenten aus Potsdam in Kontakt, aber es gebe auch überregionale Kandidaten verrät er. „Aber das Haus wird auch im nächsten Winter ohne Dach sein“, sagt Nicke. Das Gewerbekonzept von Krampnitz sieht dort eine Nutzung durch die Kreativwirtschaft vor. „Wir wollen hier innovative Unternehmen, die auch Leute anlocken, die in krampnitz wohnen wollen“, sagt Nicke.

Neuerdings ist das Torgebäude ebenso wie zahlreiche weitere Areale von Krampnitz mit Artenschutzzäunen umgeben. Seltene Echsen und andere Tiere werden langfristig abgesammelt, damit diese Arten beim eigentlichen Start der Sanierungsarbeiten nicht beeinträchtigt werden.

Bert Nicke, Geschäftsführer des Entwicklungsträgers Potsdam, vor dem Heizhaus, der künftigen Energiezentrale von Krampnitz. Quelle: Bernd Gartenschläger

2. Energiezentrale vor Umbau

Das Heizhaus im Osten der einstigen Kaserne Krampnitz kann zur neuen Energiezentrale für den Stadtteil umgebaut werden. Alle früheren Einbauten und das Dach wurden mittlerweile entfernt. Vom riesigen Kohlebunker vor dem Haus ist nur eine Sandfläche mit einer breiten Rampe hinab geblieben. „Die Anträge nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz und bei der Bauverwaltung sind gestellt“, sagt Bert Nicke, Chef des Entwicklungsträgers bei einer Begehung des Areals vor Ort.

Im September werden die Genehmigungen erwartet. Anschließend werden die Aufträge zur Sanierung der Gebäudehülle ausgeschrieben. Der Zeitplan des Entwicklungsträgers sieht vor, dass das Haus Ende 2021 fertiggestellt ist. Rund 2,7 Millionen Euro wird der Umbau kosten.

Blick in das Heizhaus im aktuellen Zustand. Quelle: Bernd Gartenschläger

Für den eigentlichen Inhalt der Energiezentrale ist die Energie & Wasser Potsdam (EWP) als städtisches Versorgungsunternehmen verantwortlich. Die EWP wird das Gebäude anmieten und dort ein Blockheizkraftwerk mit einem Wärmespeicher installieren. Der Ausbau kostet laut kürzlich vorgestelltem Statusbericht zur Entwicklung von Krampnitz rund 12,5 Millionen Euro und wird bis Ende 2022 andauern.

3. Klinkerhöfe werden saniert

Rund ein Viertel des Entwicklungsgebiets Krampnitz gehört dem Berliner Wohnungs- und Baukonzern Deutsche Wohnen. An den ersten zwei denkmalgeschützten Kasernenbauten hat das Unternehmen bereits mit den Sanierungsarbeiten begonnen. Unmittelbar hinter dem künftigen Haupteingang in das Quartier, dem Stadtplatz Ost mit dem eckigen Kasernenturm, stehen die zwei Häuser.

Die Klinkerhöfe – ohne Dach, aber noch mit den bemalten Ziegeln aus sowjetischen Tagen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Satteldächer wurden abgetragen, Schadstoffe werden derzeit entsorgt, wie Konzernsprecherin Romy Mothes der MAz auf Anfrage mitteilt. Anschließend werden einige innenliegende Wände entfernt, damit die bisherigen Stuben und Büros in moderne Wohnungen umgewandelt werden können. „Die Arbeiten sollen noch bis voraussichtlich Ende September andauern. Nach und nach sollen diese Arbeiten für die insgesamt sechs Bestandsgebäude des ersten Bauabschnitts erfolgen“, schreibt Mothes.

Dieses Gebäude ist als nächstes dran, um von der Deutsche Wohnen saniert zu werden. Quelle: Bernd Gartenschläger

Erstaunlich ist, was sich hinter den Anstrichen der Klinkerfassaden aus sowjetischen Zeiten verbirgt. Rund um manche Hauseingänge hat die Deutsche Wohnen die grauen und ockergelben Farbschichten testweise entfernt. Dort sieht man bereits das klassische Ziegelrot, das den Denkmalbestand von Krampnitz künftig prägen wird.

4. Grundwasser wird gereinigt

Während anderswo gebaut oder abgerissen wird, herrscht im Nordwesten von Krampnitz am Übergang in die Döberitzer Heide absolute Stille. Dennoch läuft hier eine der wichtigsten Maßnahmen für die Entwicklung des Stadtteils. Das Grundwasser und der Boden sind an dieser Stelle auf etwa vier Hektar Fläche verseucht, weil sich hier die einstige Militärwäscherei der Kaserne befand. Reinigungs- und Lösemittel spülten große Mengen an Kohlenwasserstoffen in den Untergrund.

Der Brunnen reicht bis in zwölf Meter Tiefe. Im Hintergrund sind die Filteranlagen erkennbar. Quelle: Peter Degener

Seit vergangenem Sommer läuft die Dekontaminierung im Auftrag des Landes Brandenburg, die rund 7,6 Millionen Euro kostet und voraussichtlich elf Jahre dauern wird. Geschätzte 200.000 Kubikmetern Wasser werden in dieser Zeit mit einem Brunnen, einem Aktivkohlefilter- und einem Drainagesystem gereinigt – allein diese Infrastruktur kostete rund viereinhalb Millionen Euro.

Auch die „Selbstreinigungskräfte“ des Untergrundes werden gestärkt – und zwar mit Zucker. Die sogenannte Melasse, ein zäher, brauner Zuckersirup wird kontinuierlich in den Boden injiziert. Das organische Material dient den vorhandenen Mikroorganismen im Boden als Nährstoff. Diese bauen auf natürliche Weise ebenfalls Kohlenwasserstoffe ab.

5. Bohrungen in der künftigen Grundschule

Die erste Schule von Krampnitz soll zum Schuljahr 2024/25 als Grundschule und Kita eröffnen. Das einstige Kasernengebäude, das russischen Truppen als Kantine diente, wird mit einem Neubau ergänzt.

Im Altbau finden gerade Probebohrungen in Böden und Decken statt, um die Tragfähigkeit zu überprüfen. Damit der Zeitplan eingehalten wird, drängt der Entwicklungsträger auf schnellen Beschluss des gerade ausliegenden Bebauungsplans Nr 141-3. Im September soll der Bauantrag für die Schule gestellt werden.

Eine der Probebohrungen im früheren Speisesaal der Kaserne. Quelle: Peter Degener

6. Aus der Montagehalle wird eine Kita

Das offiziell K 27 benannte Gebäude soll etwas Besonderes werden. Die einstige Montagehalle ist zwei Stockwerke hoch und dank der Oberlichter sehr hell. Eine Kita und auch ein Veranstaltungssaal, den beispielsweise eine Kirchengemeinde nutzen könnte, sind hier angedacht.

Der Betonboden der Halle ist vor kurzem aufwendig entfernt worden – er war durch jahrzehntelange Nutzung als Werkstatt voller Schadstoffe. Zugleich wurde untersucht, ob die Treib- und Schmierstoffe der Armeefahrzeuge auch in die Betonpfeiler gezogen sind.

Der kontaminierte Boden der alten Montagehalle wurde aufwendig entfernt. Quelle: Bernd Gartenschläger

7. 5000 Tonnen Schrott seit März

Was einst Teil des Alleenrings und der Tramtrasse werden soll, ist derzeit ein Trümmerfeld voller Staub, durch das sich nur schwere Baumaschinen bewegen. Seit März ist das sächsische Unternehmen Reinwald vor Ort. Fünfzehn Mann steuern die Maschinen, trennen die Materialien.

Der sogenannte „Technikbereich“ mit sowjetischen Garagen und Werkstätten wird gerade abgerissen. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Wir haben seitdem über 5000 Tonnen Bauschutt abgerissen“, sagt der Polier. Das meiste davon war Beton, doch auch 500 Tonnen Holz und etwa 100 Tonnen asbesthaltiges Material wurde abgetragen. Kampfmittel wurden dort noch nicht gefunden.

Von Peter Degener