Bornstedt/Krampnitz

Die Einwohner des Potsdamer Nordens müssen sich früher als erwartet auf umfangreiche Straßenbauarbeiten und Stau einstellen. Der Ausbau der eingleisigen Straßenbahntrasse in der Nedlitzer Straße zu einer zweigleisigen Trasse wird vorgezogen. Ab 2024 und bis voraussichtlich Ende 2025 soll dieser Abschnitt der Bundesstraße 2 auf gut 500 Meter Länge nach Westen verschwenkt werden, um Platz für das zweite Gleis zu schaffen. Das kündigten die Stadt und der Verkehrsbetrieb Potsdam (ViP) am Dienstagnachmittag an.

Eine Spur für Autos, Gleis bleibt während Bauzeit befahrbar

Genau dieser Abschnitt der Nedlitzer Straße ab der Höhe Graf-von-Schwerin-Straße war bereits 2017 eine staureiche Großbaustelle. Damals wurde das Gleis für die Tramverlängerung bis zum Jungfernsee verlegt. Richtung Norden war die Bundesstraße zwar befahrbar, doch stadteinwärts wurde der Verkehr direkt nach der Brücke des Friedens über die Amundsenstraße und die Potsdamer Straße ins Stadtzentrum geleitet. Dort herrschte dann monatelang regelmäßig Stau.

Auch diesmal wird die Bundesstraße für den Autoverkehr wieder einspurig werden. Für welche Richtung und ob die gleiche Umleitungsstrecke genutzt wird, ist laut Stadtverwaltung zu diesem Zeitpunkt zwar noch offen – viele Alternativen ergeben sich allerdings nicht. Glück haben dagegen die Fahrgäste der Tram: Für die Straßenbahn soll das bestehende Gleis trotz der Bauarbeiten möglichst durchgängig nutzbar bleiben, kündigte der ViP an.

7,5 Millionen Euro kostet der Ausbau der Trasse

Der Zeitplan für den Neubau der Straßenbahn-Trasse bis zum neuen Stadtteil Krampnitz sieht eigentlich einen Baustart im Jahr 2026 vor. Der Ausbau der bestehenden Strecke eingleisigen Strecke soll nun aber in einem eigenen Planfeststellungsverfahren ermöglicht werden, um früher Baurecht zu schaffen. Schon Ende 2021 soll das Planfeststellungsverfahren eröffnet werden, kündigte Uwe Loeschmann, der technische Geschäftsführer des ViP, an. Die Stadt rechnet mit Kosten von 7,5 Millionen Euro für den Ausbau und hofft auf umfangreiche Fördermittel von Land und Bund. „Die Voranmeldungen für die Fördermittel sind getätigt und in den Planungen des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung verankert“, sagte Loeschmann.

Eingleisig führt die Tram in der Nedlitzer Inser nach Norden. Anders als an dieser Stelle ist die Straße aber stellenweise deutlich enger. Quelle: Claudia JonovClaudia Jonov

2017 wurde ein Planfeststellungsbeschluss aus den Neunzigern umgesetzt

Doch warum wurde nicht schon 2017 gleich zweigleisig gebaut? Denn damals waren die umfangreichen Krampnitzpläne schon längst in der Planungsphase. „Der Planfeststellungsbeschluss für die eingleisige Tram bis zum Jungfernsee liegt viel länger als der Ausbau 2017 zurück“, begründete das der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos). Er sei schon in den Neunziger Jahren gefasst worden, um die Tram für die Bundesgartenschau 2011 von der damaligen Endhaltestelle Kapellenberg an der Kolonie Alexandrowka bis zum Jungfernsee zu verlängern. Damals herrschten „andere Bedingungen“ mit einem weniger dynamischen Wachstum der Einwohnerzahl und des Verkehrs, so Rubelt auf Nachfrage.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wieso die Bauverwaltung beim Ausbau von der Viereckremise bis zum Jungfernsee ab 2017 dennoch nicht schon schlauer war, sondern darauf vertraute, dass das bestehende, zwei Jahrzehnte alte Baurecht mit nur einem Gleis langfristig ausreichen wird, ließ er allerdings offen.

Alternative Routen nach Norden vom ViP abgelehnt

Wenn das zweite Gleis planmäßig im Dezember 2025 in betrieb geht, werden weiter nördlich bereits die nächsten Bauarbeiten begonnen haben. Der Zeitplan für den Tramausbau sieht vor, dass Mitte 2025 der Bau beginnt und bis Ende 2029 dauert. Ab wann dabei der Abschnitt über die Insel Neu Fahrland realisiert wird, ist offen. Hier sind durch durch die nötige Verschwenkung der Tschudistraße nach Westen weitere große Stauphasen für Autofahrer absehbar.

Derzeit ist der ViP zusammen mit der Stadt in der Entwurfsplanung. So sei man mit der Denkmalbehörde im Gespräch zur Aufhebung des Denkmalschutzes für das Chausseehaus. Zugleich würden zahlreiche Gutachten angefertigt, die die Auswirkungen der Tramtrasse auf die Anwohner und die direkt angrenzende Bebauung hätte. Eine alternative Streckenführung abseits der Nedlitzer Insel ist für Uwe Loeschmann ausgeschlossen: Man habe Routen geprüft, die von der Viereckremise nördlich durch das Nedlitzer Holz führen und über den Weißen See nach Neu Fahrland führen würden. „Dort gibt es hohe Eingriffe in Schutzgebiete, außerdem längere Trassen und weniger Anwohner. Das führt zu höheren Kosten, längeren Fahrtzeiten und weniger Fahrgästen“, begründet Loeschmann seine Ablehnung dieser Routen.

Von Peter Degener