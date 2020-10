Krampnitz/Neu Fahrland

Prestigeprojekt mit Hindernissen: Bei der Verlängerung der Straßenbahntrasse in Richtung Krampnitz tun sich neue Hürden auf – und zwar in Form eines sich abzeichnenden Konflikts zwischen Denkmalbewahrern und Tramtrassen-Vorkämpfern. Denn: Direkt auf der geplanten Strecke steht das Chausseehaus in Neu Fahrland – ein in die Straßenflucht ragendes repräsentatives Gebäude, das unter Denkmalschutz steht. Der spätromantische Bau aus Klinker und Naturstein dokumentiert jene Epoche, als Chausseewärter nach Zahlung eines Wegegeldes den Schlagbaum für Reisende öffneten. Mit den Einnahmen wurden Straßenbau und -unterhalt finanziert. Das Haus entstand vor etwa 180 Jahren im Rahmen des Ausbaus der Straße von Potsdam nach Nauen. Nun könnte die Abrissbirne drohen.

Theoretisch könnte die Trasse zwar auf die andere Straßenseite verschwenkt werden. Doch dort ist eine Bebauung geplant. Weshalb die Vorzugsvariante für die Streckenführung vorsieht: Entweder das Chausseehaus ganz abreißen oder es abtragen und anderswo neu aufbauen. Beides hat der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) bereits öffentlich angedacht. Bei einem Pressegespräch im Juli betonte Rubelt, dass für ihn die Verkehrsbelange überwiegen würden und eine Verschiebung des Denkmals „nicht die Vorzugsvariante“ sei – ein Abriss wäre die Konsequenz. Mit den Denkmalbehörden und den Eigentümern müsse nun die Abwägung erfolgen.

Anzeige

Seitenansicht des Chausseehauses. Quelle: Varvara Smirnova

Beim Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege in Wünsdorf ist die Position jedoch eindeutig: Weder Abriss noch Versetzung kommen infrage. Das macht Sprecherin Julia Lennemann auf MAZ-Anfrage deutlich: „Das Chausseehaus ist ein Denkmal und genießt daher gesetzlichen Schutz. Aus denkmalfachlicher Sicht ist ein Abbruch nicht genehmigungsfähig.“ Die Notwendigkeit, das Denkmal zu zerstören, sei bisher noch nicht offiziell an das Landesamt herangetragen worden. Keine Option sei auch die Umsetzung: „Die Versetzung würde die Denkmaleigenschaft aus zwei Gründen beeinträchtigen beziehungsweise auflösen: Es droht zum einen die Zerstörung, da das Gebäude als Ziegelbau nicht zerlegt werden kann.“ Zum anderen – auch das machen die Denkmalpfleger deutlich – heißt das Chausseehaus nicht umsonst so: „Außerdem ist ein Chausseehaus in besonderem Maße an seinen historischen Ort gebunden. Es markiert gleichzeitig die Lage der alten Chaussee, als auch eine Zollgrenze.“

Blick von der Brücke auf das Chausseehaus. Quelle: Archiv

Der Eigentümer macht sich ebenfalls für den Erhalt stark. Wilhelm Wilderink, dem die benachbarte Villa Adlon gehört, verweist auf die besondere Lage des Hauses, das mit einem zweiten Denkmal vis-à-vis korrespondiert: dem Müllerschen Fährgut auf der Insel Neu Fahrland. „Diese Engstelle zwischen den beiden hochrangigen Denkmalen war seinerzeit gewollt und markiert als solche den nördlichen Stadteingang zu Potsdam“, erklärt Wilderink. „Aus diesem Grund wäre es besonders tragisch, wenn diese Gesamtsituation zerrissen werden müsste.“ Sein Appell an das Landesdenkmalamt: „Ich hoffe, dass die obere Denkmalbehörde sich hier ihrer Verantwortung bewusst ist und die Situation einer genauen Prüfung unterzieht.“

Sollten sich die städtische Untere Denkmalschutzbehörde, die zu Rubelts Ressort gehört, und die Landesdenkmalbehörde über das Chausseehaus nicht einigen können, könnte die letzte Entscheidungsbefugnis bei Kulturministerin Manja Schüle ( SPD) liegen.

Von Ildiko Röd