Mit “großer Enttäuschung“ nimmt der Regionalverband Potsdam-Mittel des Deutsche Bahnkunden-Verbands die Nachricht von der erneuten Verzögerung der Tram-Trasse nach Krampnitz zu Kenntnis. In einer Pressemitteilung erklärt der Vorsitzende, Karsten Müller: „In Anbetracht des Klimanotstandes, des Drucks auf den Potsdamer Wohnungsmarkt und des täglichen Pkw-Wahnsinns auf den Nordrouten setzten wir auf mehr Anstrengungen aller Beteiligten – das Rückgrat des Nordverkehrskonzeptes – die Tram, in Betrieb zu setzen.“

Wie berichtet, rechnet die Stadt Potsdam mit einer Fertigstellung der Straßenbahntrasse in den neuen Stadtteil Krampnitz erst Ende 2029. Das gab die Stadtverwaltung am Dienstag im Rahmen der Präsentation des Verkehrskonzeptes bekannt.

Kritik an Anzahl der P&R-Parkplätze

Auch das Konzept stößt allerdings auf Kritik. So hält der Regionalverband unter anderem die angedachten P&R-Parlplätze entlang der Strecke und am Bahnhof Marquardt für „zu gering“. Gleichzeitig erneuert der Vorsitzende seiner Forderung nach weiteren Tramtrassen in Potsdam: “Gerade wegen der großen Zeiträume, in Anbetracht der Klimaproblematik, des Dauerstaus in der Stadt, fordern wir, den Bau weiterer Tramstrecken in Potsdam ( Babelsberg und nach Golm) zeitnah weiter zu planen und umzusetzen.“

Kritik am Verkehrskonzept gab es auch am Dienstagabend im Forum Krampnitz, in dem sich Bürger regelmäßig über den Stand der aktuellen Planungen informieren können. Nun appelliert Karsten Müller an die Kritiker – und insbesondere an „etwaige klagewillige Eigentümer“, genau „zu prüfen, ob Sie den Dauerstau bevorzugen oder ein ökologisch sinnvolles, funktionierendes Verkehrs-Gesamtsystem unterstützen wollen“.

