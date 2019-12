Krampnitz: Was Sie über Potsdams neuen Stadtteil wissen müssen

Krampnitz

Auf halber Strecke nach Berlin soll in Potsdam eine neue Kleinstadt entstehen – Krampnitz. Die Planungen laufen seit Jahren, doch das wohl größte Problem ist bis heute nicht gelöst: die Verkehrsanbindung. Nun liegt das lang ersehnte Verkehrskonzept vor, soll am Dienstagabend im Forum Krampnitz erstmals öffentlich präsentiert werden. Ein Meilenstein. Die MAZ fasst vorab die wichtigsten Fragen zu dem Milliarden-Projekt zusammen.

Was genau ist in Krampnitz geplant?

Schon vor Jahren hat die Stadt Potsdam beschlossen, das ehemalige Kasernengelände im Norden der Stadt städtebaulich zu entwickeln. Nach aktuellem Stand sollen dort für rund 10.000 Menschen 4.900 Wohnungen entstehen – rund 25 Prozent davon in historischen Gebäuden. Es gibt insgesamt 82 Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen und umgebaut werden sollen.

Wie soll das neue Stadtviertel aussehen?

Es sind unterschiedlichste Häuserformen und Bauhöhen geplant: vom kleinen Reihenhaus über vier- bis sechsgeschossige Wohngebäude bis hin zu Hochhäusern. Das höchste Haus hat nach jetzigem Planungsstand zehn Geschosse. Zur Architektur lassen sich noch keine konkreten Aussagen treffen.

Krampnitz wird als „All-Inklusive-Stadtteil“ beworben. Was heißt das?

In Krampnitz entstehen sieben Kitas, zwei Grundschulenund eine weiterführende Gesamtschule. Am Eingang im Osten soll ein sich zum Wasser öffnender Platz mit Supermarkt und Gastronomie entstehen. Auch am Stadtplatz im Westen sind gewerbliche Nutzungen geplant. Ein Park soll im Zentrum des Quartiers entstehen – rund sieben Hektar groß.

Auf dem ehemaligen Kasernengelände Krampnitz sollen auch Grundschulen entstehen. So soll die erste Schule aussehen. Quelle: AFF Architekten GmbH

Gibt es ein Ausgeh-Viertel?

„Wir können uns auch gut vorstellen, dass es direkt am Krampnitzsee oder im Casino mit seiner schönen Seeblick-Terrasse gastronomische Angebote geben wird“, sagt der Chef des Entwicklungsträgers, Bert Nicke. Auch am künftigen Stadtplatz gebe es gute Voraussetzungen für Gastronomie – viele Bewohner und Gewerbeflächen. Dort könnten Kneipen und andere Ausgeh-Angebote entstehen. „Welche Gewerbe sich jedoch tatsächlich ansiedeln, können wir nicht vorhersagen“, sagt Nicke.

Können sich Privatpersonen in Krampnitz eine Immobilie kaufen?

Ja. Das Konzept für die konkrete Umsetzung wird noch erarbeitet und soll später bei der Ausschreibung der Grundstücke berücksichtigt werden. Die Wunschvorstellung des Entwicklungsträgers ist, dass sich auch „ganz normale Leute zusammentun und zum Beispiel in Baugruppen als Gemeinschaft leben“. Darüber hinaus wird es auch Angebote für Mieter geben. „Die Potsdamer Genossenschaften und lokale Investoren haben schon Interesse an einem Engagement in Krampnitz bekundet“, so Nicke.

Im Zentrum des Viertels soll ein Park angelegt werden. Quelle: Machleidt GmbH

Gibt es auch sozialen Wohnungsbau?

Den soll es in Krampnitz auf jeden Fall geben, die Pro Potsdam möchte das auch gerne umsetzen. „Allerdings muss dafür das Land Brandenburg noch die Förderbedingungen ändern“, erklärt Bert Nicke. „Derzeit werden in Potsdam Bauvorhaben nur südlich von Neu Fahrland gefördert.“

Wie groß ist das neue Viertel ?

Die Fläche des ehemaligen Kasernengeländes umfasst rund 140 Hektar. Wer das neue Quartier von West nach Ost zu Fuß durchqueren will – die Entfernung beträgt rund 1.400 Meter – braucht dafür bei normalem Schritttempo eine Viertelstunde.

Am Krampnitzsee soll Gastronomie entstehen – vielleicht auch ein Seeterrasse. Quelle: Müller Reimann Architekten

Wem gehört das Gelände?

Drei Viertel der Flächen gehören dem Entwicklungsträger Potsdam, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Stadt. Weitere Flächen gehören der Deutsche Wohnen SE, ein paar kleinere Grundstücke zudem Privateigentümern.

Wie teuer wird das Projekt?

Fachleute des Forschungsinstitutes Empirica schätzen, dass die Maßnahme insgesamt rund 1,6 Milliarden Euro kosten wird. Der Anteil der Stadt Potsdam liegt voraussichtlich bei rund 300 Millionen Euro, mit denen zum Beispiel Schulen, Kitas und Straßen gebaut werden. Das Geld dafür soll über Verkäufe der Grundstücke erwirtschaftet werden und zurück in die Stadtkasse fließen.

Was steckt hinter dem „Masterplan“ für Krampnitz ?

Im Masterplan sind alle wesentlichen Bestandteile des Projektes zusammengefasst. Er regelt, wo Wohnungen, Gewerbe, Schulen, Kitas sowie Parkflächen entstehen sollen und wie sich die Menschen in Krampnitz künftig fortbewegen könnten. Erarbeitet haben ihn die Stadt- und Landschaftsplaner der Berliner Büros SINAI und Machleidt mit Vertretern der Landeshauptstadt und des Entwicklungsträgers.

Die ersten Bagger rollen in Krampnitz bereits, um Ruinen abzureißen. Quelle: Peter Degener

Wann geht es los?

Die ersten Bagger rollen bereits – vorerst jedoch nur, um Ruinen abzureißen. Die Deutsche Wohnen SE beginnt zudem in Kürze mit der Sanierung alter Mannschaftsgebäude. Im Frühjahr 2020 beginnt der Entwicklungsträger mit dem Straßenbau, im Herbst soll die erste Krampnitzer Grundschule gebaut werden.

Wann soll Krampnitz fertig entwickelt sein?

Der Entwicklungsträger plant in zwei Schritten. Solange es noch keine Tram gibt, soll Krampnitz vorerst nur für 5000 Menschen ausgebaut werden – mit einer Grundschule, Kindertagesstätten, einem Supermarkt und wichtigen Versorgungseinrichtungen. Das soll vor allem im denkmalgeschützten Bereich – um die alten Kasernengebäude und im Bergviertel südlich der Ketziner Straße – erfolgen. Dazu kommen einige Neubauten an der zentralen Erschließungsstraße durch das Gebiet südlich des zentralen Parks.

Der zweite Entwicklungsschritt soll synchron zur Tram-Errschließung in den Bereichen nördlich und westlich des Zentralparks erfolgen. Ab dann dauert es laut Entwicklungsträger nochmals fünf bis acht Jahre, bis das Viertel abschließend entwickelt ist.

Wie soll die Anbindung des Viertels erfolgen?

Mit der Bundesstraße 2 gibt es aktuell nur eine vergleichsweise schmale Verbindungsstraße nach Krampnitz – und die ist schon jetzt überlastet. Seit langem steht deswegen fest: Es soll eine neue Straßenbahntrasse nach Krampnitz gebaut werden. Das Projekt hat sich allerdings in diesem Jahr erneut verzögert. Wann es losgehen kann ist offen, zunächst muss sich die Stadt mit rund 60 Grundstückseigentümerneinigen. Eine Entwicklung des Stadtteils soll laut Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) ohne Straßenbahn-Anbindung nur gebremst erfolgen.

Pro Haushalt ist nur ein halber Auto-Stellplatz geplant. Warum?

Krampnitz soll ein autoarmes und CO2-neutrales Quartier werden – das steht seit langem fest. Die begrenzte Anzahl von Stellplätzenist eine Maßnahme, um das umzusetzen. Für Menschen, die sich nicht uneingeschränkt bewegen können, soll es Parkplätze in Wohnungsnähe geben. Doch nicht jeder Haushalt in Krampnitz wird ein Auto haben können.

Ziel der Entwickler ist es, dass der PKW nicht mehr das Verkehrsmittel der ersten Wahl ist. Die Bewohner sollen vor allem öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad nutzen.

Wer ist die Zielgruppe für Krampnitz ?

Laut Entwicklungsträger-Chef Nicke setzt man in Krampnitz bei den Themen Verkehr und Energieversorgung auf „zukunftsweisende und nachhaltige Lösungen“. Man wolle Menschen ansprechen, die das Konzept spannend finden und sich bewusst dafür entscheiden. „Das Quartier wird für alle Bevölkerungsgruppen geschaffen: egal ob jung oder alt, alleinstehend oder mit Familie, vermögend oder nicht“, sagt Nicke.

Welche Vorgeschichte hat das Areal?

Die Kaserne wurde Ende der 1930er-Jahre durch die Wehrmacht gebaut worden und ab 1939 als „Heeres Reit- und Fahrschule und Kavallerieschule Krampnitz“ genutzt. Nach Kriegsende wurde das Areal durch sowjetische Streitkräfte militärisch genutzt und ausgebaut. 1991 räumten die Truppen das Gelände. Acht Jahre später wurde es unter Denkmalschutz gestellt.

Info: Das Forum Krampnitz ist öffentlich und beginnt am Dienstag, 3. Dezember, um 18 Uhr in den Räumen des Entwicklungsträgers, Pappelallee 4.

Lesen Sie mehr:

Von Ildiko Röd und Anna Sprockhoff