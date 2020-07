Neu Fahrland/Groß Glienicke

Die möglichen Auswirkungen des Wohngebiets Krampnitz auf den Verkehr im Potsdamer Norden sorgen weiter für Kritik. Jetzt hat sich eine neue Bürgerinitiative in Neu Fahrland gegründet. In Groß Glienicke wird zudem gegen den ersten öffentlich ausgelegten Bebauungsplan für das neue Wohnquartier getrommelt und eine Infoveranstaltung durchgeführt. Die Ortsbeiräte der zwei Ortsteile kommen zudem trotz Sommerpause zu Sondersitzungen zusammen.

Der B-Plan mit der Verkehrswirkungsanalyse liegt bis 17. Juli aus

Ursache der Aktivitäten sind die jüngst veröffentliche Verkehrswirkungsanalyse. Sie ist Teil des Bebauungsplans 141-3 Entwicklungsbereich Krampnitz – Klinkerhöfe Nord“, der noch bis 17. Juli öffentlich ausliegt, sodass die Bevölkerung dazu Stellung nehmen kann.

Anzeige

„Wir werden die Inhalte des B-Plans referieren und die Groß Glienicker informieren, was man als Bürger tun kann“, sagte der Stadtverordnete Andreas Menzel ( BVB/Freie Wähler) am Donnerstag der MAZ. Gemeinsam mit den Mitgliedern der CDU und SPD im Ortsbeirat lädt er zu einer Informationsveranstaltung am 8. Juli ab 19 Uhr ein. Je nach Teilnehmerzahl wird die Veranstaltung in der Schulaula, der Turnhalle oder auf der Badewiese stattfinden. Deshalb ist eine Anmeldung unter an.menzel1@gmail.com zwingend erforderlich.

Weitere MAZ+ Artikel

Menzel will die Bürger zu Stellungnahmen bewegen etwa an die Gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg. „Dort muss die Verkehrswirkungsanalyse kritisch beäugt werden. Es sollten weitere Varianten untersucht werden und nicht nur der Best Case“, so Menzel. Denn vor allem die Auswirkungen in Richtung Berlin seien viel zu positiv bewertet worden.

Ortsbeiräte tagen in Sondersitzungen am 14. Juli

In einem Dringlichkeitsantrag an den Ortsbeirat will Menzel eine erweiterte Verkehrswirkungsanalyse durchsetzen. Noch vor Ende der Auslegungsfrist tritt der Ortsbeirat Groß Glienicke am 14. Juli ab 19 Uhr zusammen. Zeitgleich gibt es auch eine Sondersitzung des Ortsbeirats Neu Fahrland zum gleichen Thema.

Neue Bürgerinitiative fordert Verlegung der Bundesstraße 2

Auf der Insel Neu Fahrland hat sich zudem eine neue Bürgerinitiative gegründet, die schwere Bedenken gegen die geplante Verkehrsführung der Bundesstraße 2 und der neuen Tramtrasse über die schmale Tschudistraße äußert. Unter dem Titel „Neue Streckenführung der B2 notwendig“ wird von den Unterzeichnern Hans Groschupp und Barbara Matthesius eine Verlagerung der Bundesstraße gefordert.

Auf Grundlage der Verkehrswirkungsanalyse hat Groschupp errechnet, dass im Berufsverkehr die Leistungsfähigkeit der Straße nicht ausreichend sei. „Benötigt man heute in der morgendlichen Stoßzeit von der Kreuzung B2/Gellerstraße zur Kreuzung B2/Amundsenstraße durchschnittlich zwölf Minuten, würde sich die Fahrzeit bei geschildertem Auffahrverkehr und der Tramführung knapp vervierfachen, also bei 40 Minuten liegen.“ Für den Busverkehr vom Campus Jungfernsee nach Berlin und umgekehrt sei deshalb eine Busspur unumgänglich, schreibt Groschupp.

Die neue Initiative fordert daher, „die Streckenführung der B2 zu verändern und somit den zu erwartenden gewaltigen Verkehrsfluss im Zusammenhang mit den Zu- und Abfahrten zum neuen Wohnquartier Krampnitz aus dem Verkehrsnadelöhr Neu Fahrland herauszunehmen.“

Initiative will Bundesstraße über den Weißen See führen

Einen konkreten Vorschlag, wohin die Bundesstraße denn verlagert und an welcher Stelle sie stattdessen über den Sacrow-Paretzer Kanal nach Potsdam geführt werden könnte, macht die Initiative in dem Papier nicht. Laut Groschupp wolle man „im Prinzip nur anstoßen, dass es so wie geplant, nicht geht.“ Auf Nachfrage erklärt Barbara Matthesius: „Man könnte die Bundesstraße über den Weißen See führen. Die Menschen dort wären kaum betroffen. Ich bin mir sicher, dass man da eine eine Straße entlang führen kann.“

Die Nordbrücke der Insel Neu Fahrland. Rechts davon soll eine Trambrücke errichtet werden. Quelle: Peter Degener

Demnach würde die Bundesstraße 2 nach Ansicht der Bürgerinitiative westlich verlagert durch den Wald, am Neu Fahrländer Bürgerhaus und der Straße An der Birnenplantage vorbei über das Wasser bis zum Lerchensteig geführt werden und so die Insel Neu Fahrland umfahren. Als Vorteil nennt Matthesius, dass die Nord- und Südbrücke der Insel dann für die Tramtrasse genutzt werden könnte und man daher nicht zwei neue Brücken errichten müsse.

Von Peter Degener