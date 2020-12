Potsdam

Akute Bauchschmerzen am Silvesterabend? Oder plötzlich Fieber an Neujahr? Patienten mit akuten, aber nicht lebensbedrohlichen Erkrankungen finden auch über den Jahreswechsel das richtige ambulante Versorgungsangebot.

Anlaufstelle in Potsdam ist die Ärztliche Bereitschaftspraxis am Sankt-Josefs-Krankenhaus, Zufahrt über Zimmerstraße. Die Sprechzeiten sind Montag, Dienstag und Donnerstag von 18 bis 22 Uhr, Mittwoch und Freitag von 14 bis 22 Uhr sowie Samstag, Sonntag und an den Feiertagen von 8 bis 20 Uhr. Patienten mit Erkältungssymptomen werden gebeten, vor dem Arztbesuch anzurufen (0180/5582223101) und das weitere Vorgehen zu besprechen.

Bereitschaftsnummern bei Fragen zu erreichen

Außerhalb der üblichen Sprechzeiten ist die kostenfreie bundesweite Bereitschaftsnummer 116 117 erster Ansprechpartner bei medizinischen Fragen, so die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg weiter. Medizinisch geschultes Personal würden hier die Patienten an das für sie richtige Angebot vermitteln. Dazu zählen vor allem die 18 ärztlichen Bereitschaftspraxen im Land. Daneben gibt es regional verschiedene fachgebietsbezogene Bereitschaftsdienste.

Allgemeine Fragen zum Coronavirus beantwortet das Bürgertelefon im Koordinierungszentrum des Landes Brandenburg – allerdings erst wieder am 4. Januar. Geschaltet ist es Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0331/8665050.

Die Corona-Hotline der Stadt Potsdam ist auch am Wochenende und an Feiertagen besetzt und zwar von 10 bis 15 Uhr: 0331/2 89 23 51. Wochentags ist sie von 8 bis 16 Uhr erreichbar.

Das Corona-Testzentrum in der Metropolishalle in Potsdam ist zur Entlastung der Arztpraxen auch über die Feiertage besetzt, teilte Christian Wehry von der KVBB auf MAZ-Nachfrage mit. „Dort werden aber nur auf Anmeldung durch die Praxen Abstriche genommen. Es ist kein offenes Testzentrum.“

Gesundheitsamt arbeitet sieben Tage die Woche

Schnelltests seien nicht im freien Verkauf in der Apotheke erhältlich. „Wenn man sich vor Weihnachten testen lassen will, fragt man am besten telefonisch bei seinem Hausarzt nach, ob dieser Schnelltests als Privatleistung anbietet“, so Christian Wehry weiter. Die Arbeit im Labor des Klinikums „ Ernst von Bergmann“ ist auch während der Feiertage abgesichert, bestätigte Stadtsprecher Jan Brunzlow der MAZ.

„Das Gesundheitsamt und die dort tätigen Kollegen werden über die Feiertage arbeiten, um die Kontakte verfolgen zu können und die Potsdamer in Quarantäne abzutelefonieren.“, sagte Jan Brunzlow. Auch der Verwaltungsstab sowie die Koordinierungsgruppe des Stabes, das Ordnungsamt und andere Verwaltungsbereiche würden über Silvester arbeiten beziehungsweise in Rufbereitschaft sein.

Von Marcus J. Pfeiffer