Potsdam

Neuinfektionen auf hohem Niveau, Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäuser an ihrer Belastungsgrenze – die Coronavirus-Pandemie hat Deutschland trotz aller Einschränkungen weiter fest im Griff. Angesichts der stetig wachsenden Zahl von Covid-19-Patienten haben es die Nachbarn in der Hauptstadt mit ersten Aufnahmestopps in den Kliniken zu tun und die Berliner Krankenhäuser suchen händeringend Pflegepersonal. Auch in Potsdam steigt der Druck. Droht der Klinik-Kollaps?

Die Lage in der Landeshauptstadt ist laut Auskunft des kommunalen Klinikums „ Ernst von Bergmann“ und des St. Josefs-Krankenhauses der Alexianer angespannt, aber zu handhaben. Zusätzliche Patientenströme, die einer Überlastung der Berliner Krankenhäuser zuzuordnen wären, spüre man in Potsdam noch nicht. Im Sinne der Patienten sei aber eine länderübergreifende Unterstützung in Einzelfällen durchaus möglich.

Anzeige

Das Klinikum hat seine OP-Kapazitäten heruntergefahren

Um auf die sich ständig verändernde Situation reagieren zu können, habe der Krisenstab des Klinikums bereits im Oktober beschlossen, die OP-Kapazitäten für planbare und verschiebbare Eingriffe sowie die Menge an verschiebbaren internistischen Behandlungen sukzessive anzupassen – sprich: herunterzufahren. Laut Bergmann-Sprecherin Theresa Decker habe man die OP-Kapazität inzwischen von zwölf auf nunmehr acht OP-Säle reduziert. „Dies ist notwendig, da ein Mehr an Covid-Patienten bedeutet, dass an dieser Stelle auch medizinisches Personal benötigt wird“, so Theresa Decker. Somit sei es erforderlich, weniger „normale“ Patienten zu versorgen.

„Wir haben damit begonnen, den Pool an Freiwilligen zu reaktivieren“

Um der Pandemie zu begegnen, setze das Klinikum zudem Praxisanleiter, die ansonsten in der hausinternen Ausbildung von Pflegekräften tätig sind, verstärkt in der Pflege ein – um dies zu ermöglichen habe man verschiedene Angebote in der Lehre umstrukturiert. „Darüber hinaus hat das Klinikum damit begonnen, den Pool an Freiwilligen aus dem Frühjahr zu reaktivieren“, so Theresa Decker. „Diese schon eingearbeiteten Kollegen werden derzeit von Klinikumsseite aus aktiv angesprochen, um auch in diesem Bereich vorausschauend zu planen.“ Auch hätten Mitarbeiter von sich aus darum gebeten, von Teilzeit auf Vollzeit zu gehen. Zwei freigestellte Betriebsratsmitglieder haben sich laut Decker gar dazu entschlossen, ihre Freistellung bis auf Weiteres ruhen zu lassen und in den vollen Pflegedienst zurückzukehren.

Das St. Josefs-Krankenhaus der Alexianer kann im Fall der Fälle auf die Mitarbeiter der Partner im Verbund Christlicher Kliniken in Potsdam vertrauen. Quelle: Varvara Smirnova

Das St. Josefs-Krankenhaus meldet: „Unsere Kolleginnen und Kollegen halten durch.“ Man befinde sich personell allerdings in einer sehr schwierigen Ausnahmesituation, die selbst viele berufserfahrene Kräfte in dieser Intensität noch nicht erlebt haben, sagt Krankenhaus-Sprecher Benjamin Stengl.

„Diese 43 Betten sind die höchste Stufe des Zumutbaren“

Das St. Josefs halte derzeit zwölf Betten „normal“ und zwei Intensiv-Betten für Covid-19-Patienten bereit. Das entspricht der zweiten Stufe, die für das kleine Krankenhaus innerhalb des Versorgungsclusters Corona (VCC) im Westen Brandenburgs vereinbart wurde. Level 3 des sechsstufigen Systems sieht 15 Normal- und zwei Intensiv-Betten vor, das letzte Level 22 Normal- und 21 Intensivbetten. „Diese 43 Betten für die Covid-Versorgung sind allerdings die höchste Stufe des Zumutbaren – das Worst-Case-Szenario für unsere Häuser“, sagt Stengl. „Wir haben dann zwar die technischen Voraussetzungen, aber personell wird es ein Kraftakt, der ohne Unterstützung von Oberlinklinik und Evangelischem Zentrum für Altersmedizin gar nicht machbar ist.“

Das Ernst-von-Bergmann-Klinikum setzt auch in der zweiten Welle der Coronavirus-Pandemie auf die Unterstützung von Freiwilligen. Quelle: Varvara Smirnova

Die Stufenplanung innerhalb des VCC-West soll ermöglichen, die Bettenbelegung dem Infektionsgeschehen so anzupassen, dass auch weiterhin möglichst viele Covid-unabhängige Eingriffe und Behandlungen durchgeführt werden können. Ziel ist demnach eine möglichst gleichmäßige Verteilung von Covid-19-Patienten auf die im VCC kooperierenden Häuser, um einer drohenden Überlastung bereits im Voraus entgegen zu wirken. „Das ist eine Lehre, die wir gemeinsam aus den Erfahrungen der ersten Welle gemacht haben, und die gelingt momentan noch ganz gut“, sagt Stengl. Das St. Josefs und seine Schwesterkliniken mussten bisher weder planbare Eingriffe und Behandlungen absagen noch Stationen herunterfahren.

In der ersten Welle hatte das St. Josefs Personal aus den Schwesterkliniken einsetzen können – und müssen. Damals versorgte das Team insgesamt 99 Covid-Patienten, in Spitzenzeiten 40 gleichzeitig. Das Bergmann-Klinikum, das im Frühjahr mit einem nosokomialen Ausbruch von Sars-Cov-2 zu kämpfen hatte und wochenlang keine Patienten aufnehmen durfte, behandelte in der ersten Welle 162 Covid-Patienten, davon bis zu 94 gleichzeitig.

Lesen Sie dazu auch:

Von Nadine Fabian