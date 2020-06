Potsdam

Aus Potsdam per Krankentransport nach Neuruppin, Nauen oder Brandenburg an der Havel – darauf müssen sich Patienten in der Landeshauptstadt auch weiterhin einstellen. Zwar ist dem Land Brandenburg das Problem der fehlenden Krankenhausbetten in Potsdam bekannt, doch eine Alternative zu Verlegungen in andere Städte kann auch das zuständige Gesundheitsministerium aktuell nicht bieten, wie die nun vorliegende Antwort auf eine MAZ-Anfrage zeigt. Fest steht lediglich: „ Behelfsbauten sind derzeit nicht vorgesehen.“ Man setze vielmehr darauf, „das Klinikum Ernst von Bergmann so schnell wie möglich in wachsendem Umfang wieder ans Netz zu bringen“.

Dabei räumt auch das Ministerium ein, dass „Hygienevorgaben“ zu beachten sind. Und genau die sorgen dafür, dass aktuell weder im Bergmann-Klinikum noch im katholischen St. Josefs-Krankenhaus an eine Belegung aller zur Verfügung stehenden Betten zu denken ist. Die Folgen: Es fehlen in der Stadt rund 600 Krankenhausbetten, mehrere hundert Patienten pro Woche müssen in andere Städte gebracht werden.

Verlegung erst nach Diagnostik und Therapie

Das katholische St. Josefs-Krankenhaus ist aktuell gezwungen, 20 bis 25 Patienten täglich in andere Krankenhäuser zu verlegen – fast alle außerhalb von Potsdam. Dabei gilt: „Alle Patienten, unabhängig von der Erkrankungsschwere und der Anzahl freier Betten, werden gemäß unseres Notfallversorgungsauftrags akut behandelt“, erklärt Sprecher Benjamin Stengl. Erst nach erfolgter Diagnostik und notwendiger Therapie – zum Bespiel die Verlegung eines Herzkatheters – werde der Patient verlegt. Angst, in der Not nicht behandelt zu werden, müsse also niemand haben. „Wir sehen es als unsere Pflicht an, die Erstversorgung nach besten medizinischen Standards zu gewährleisten“, so Stengl.

Dennoch haben die Verlegungen Folgen: Angehörige müssen für Besuche weite Wege auf sich nehmen, andere Krankenhäuser geraten ebenfalls an ihre Grenzen – und die Potsdamer Kliniken in zusätzliche wirtschaftliche Not. Denn die Fallpauschale für die verlegten Patienten erhält laut Stengl die aufnehmende Klinik. „Selbst wenn wir zur Erstversorgung teure Untersuchungen durchführen, bekommen wir die nicht bezahlt.“ Besonders hart für das Krankenhaus, das durch Corona-Krise und Aufnahme-Stopp im Bergmann-Klinikum ohnehin schon in finanzielle Schieflage geraten ist.

Suche nach freiem Krankenhausbett dauert mitunter Stunden

In der kommenden Woche erhöht das Josefs zwar erneut die Bettenzahl von aktuell rund 130 auf 170 (maximal 244), doch die frei werdenden Plätze dürften schnell mit den Patienten aus der Notaufnahme gefüllt sein. Denn dort sei der Andrang nach wie vor besonders groß, so Stengl. Dass das Bergmann-Klinikum inzwischen wieder mit rund der Hälfte der mehr als 1000 Betten am Netz ist, sei zwar eine Entlastung. „ Krankenhausbetten fehlen uns in der Stadt aber weiterhin.“

Die gute Nachricht: Die Verlegungen liefen in der Regel reibungslos, die Klinik-Kooperation „Versorgungscluster Corona West-Brandenburg“ (VCC West) – initiiert durch das Ministerium in der Corona-Krise, federführend gesteuert durch das Klinikum Brandenburg – „hat uns gut unterstützt“, so Stengl. Die weniger gute Nachrichten: „Es dauert mittlerweile zum Teil einige Stunden, bis ein passendes, freies Bett gefunden wird, da in den meisten Krankenhäusern Brandenburgs das gleiche Problem besteht.“ Und: Da das VCC-Netzwerk ab Ende dieser Woche laut Stengl nicht mehr zur Verfügung steht, musste das Josefs-Krankenhaus ein eigenes Team für die Koordination aufbauen. „Das ist jedoch ein völlig unzureichender Zustand, der auf Dauer nicht zu halten ist“, sagt der Krankenhaus-Sprecher. „Wir hoffen auf zügige, pragmatische und nachhaltige Entscheidungen aus dem Landesgesundheitsministerium.“

Land betont: Betten in Brandenburg reichen aus

Der Ball – darin sind sich in Potsdam Stadt und Krankenhäuser einig – liegt also beim Ministerium. Doch auch wenn man dort die Auffassung teilt, dass die „Verlegung in weiter entfernte Krankenhäuser nicht der Regelfall sein“ dürfe und die Situation in Potsdam aufgrund der derzeit noch begrenzten Aufnahmekapazität im Klinikum Ernst von Bergmann, angespannt sei, gibt es keine Lösung. Zumindest keine kurzfristige. Auf MAZ-Anfrage betont ein Sprecher lediglich, dass die vorhandenen Betten in Brandenburg trotz Reduzierungen „zur Bedarfsdeckung“ ausreichen und die Landesregierung an der „Aufstellung des 4. Krankenhausplanes für das Land Brandenburg im Rahmen der Gemeinsamen Krankenhausplanung Berlin-Brandenburg 2020/2021“ arbeite. Mit den Geschäftsführern der Potsdamer Krankenhäuser, dem VCC Westbrandenburg-Netzwerk und der Stadt Potsdam stehe man „im engen Austausch“.

Von Anna Sprockhoff