99 mit dem Coronavirus Infizierte sind seit Anfang März am Potsdamer St. Josefs-Krankenhaus betreut worden, 24 sind gestorben. Isabell Härtel (34) hat einige der Patienten bis zum letzten Atemzug begleitet. Die Krankenschwester, die von der Oberlinklinik entsandt wurde, ist stolz, was die kleinen Häuser in der Pandemie geleistet haben – und sprachlos, wenn sie an das Verhalten der Stadt denkt.