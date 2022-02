Innenstadt

Es ist das erste und einzige Referenzzentrum für Adipositas in ganz Berlin und Brandenburg: Das Department für Adipositas- und metabolische Chirurgie am Potsdamer Klinikum „Ernst von Bergmann“ (EvB) ist jetzt durch die Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie GmbH (DGAV) rezertifiziert worden und hat ein höheres Level als Referenzzentrum bekommen. Dieses Zertifikat ist nach Einschätzung der Klinik-Führung ein „Beleg dafür, dass das Department hoch spezialisiert, kompetent und verlässlich ist in der Behandlung von Patienten mit allen adipösen Problemen.“ Das Qualitätssiegel gebe Betroffenen zudem eine gute Orientierung bei der Suche nach einem auf Adipositas spezialisiertem Fachzentrum, teilte das städtische Krankenhaus am Sonntag mit.

Ricardo Zorron ist Departmentleiter der Adipositas- und metabolische Chirurgie am EvB und hat den Zertifizierungsprozess initiiert und begleitet. Er und Professor Frank Marusch, Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Thoraxchirurgie, freuen sich über die Auszeichnung: „Die Zertifizierung gewährleistet, dass unsere Behandlung in allen Bereichen – Therapie, Beratung und operativen Techniken – einer hohen Qualität entspricht. Diese Auszeichnung ist für unser interdisziplinäres Team eine Anerkennung für die täglich geleistete Arbeit“, sagte Zorron.

Jeder Zweite ist übergewichtig

Mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland ist übergewichtig. Nach aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts leidet ist das bei fast jedem vierten Bundesbürger sogar krankhaft, nämlich bei 24 Prozent der Frauen und 23 Prozent der Männer. Die so genannte Adipositas ist eine echte Volkskrankheit. Die hat lebensverkürzenden Begleiterkrankungen. Dazu zählen insbesondere der Diabetes (Zuckerkrankheit), Herz-Kreislauferkrankungen, Bluthochdruck, Lungenfunktionsstörungen mit Atemnot, Erstickungsanfälle beim Schlafen (Schlaf-Apnoe-Syndrom) und schwere orthopädische Erkrankungen der Gelenke und der Wirbelsäule.

Magenverkleinerung ohne Narben

Seit 2018 leitet Ricardo Zorron das Adipositas-Department am EvB. Er hat das minimal-invasive Verfahren „Apollo Endosleeve“ zur narbenfreien Magenverkleinerung eingeführt und die robotische Adipositas-Chirurgie vorangetrieben. Damit ist das Referenzzentrum die einzige Einrichtung, die das im Land Brandenburg und in Berlin anbietet.

Zum interdisziplinären Team gehören neben erfahrenen Ernährungsmedizinern und Beratern auch klinische Psychologen, Physiotherapeuten und ein speziell erfahrenes Operations- und Anästhesieteam: Außerdem gehört ein plastischer Chirurg dazu, der nach der Gewichtsreduktion Korrektureingriffe an „überschießenden Hautfalten“ ermöglicht. Nötig ist auch jahrelange Nachsorge der operierten Patienten.

